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27/10/2021 09:55

【數據解讀】統計局：工業生產延續恢復態勢，利潤保持良好增勢

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，三季度工業企業利潤同比增長１４﹒３％，
繼續保持兩位數增長；兩年平均增長１５﹒１％，增速比二季度略有回落，總體保持良好增勢。
９月份，規模以上工業企業實現利潤總額７３８７﹒４億元，同比增長１６﹒３％，增速較上月
加快６﹒２個百分點。
　　工業司高級統計師朱虹解讀指，２０２１年三季度，工業生產延續恢復態勢，利潤保持良好
增勢，企業效益狀況不斷向好，盈利水平、資產負債率及資金周轉狀況同比持續改善。
　　三季度規模以上工業企業利潤保持良好增勢，但大宗商品價格高位運行、供應鏈產業鏈不夠
暢通等因素影響企業盈利持續恢復，同時上下游行業間盈利不平衡問題較為突出，工業企業效益
恢復的基礎仍需進一步鞏固。

＊高技術製造業利潤增長較快＊

　　超七成行業盈利規模超過疫情前水平。三季度，在４１個工業大類行業中，有２９個行業利
潤較２０１９年同期增長，佔７０﹒７％，大多數行業總體效益狀況好於疫情前。
　　三季度，高技術製造業利潤同比增長３３﹒６％，增速高於規模以上工業平均水平１９﹒３
個百分點，引領作用顯著。其中，醫藥製造業受國內外疫苗需求量較大、企業產銷兩旺等因素拉
動，三季度利潤同比增長６６﹒８％，延續年初以來的高速增長態勢。
　　採礦業、原材料製造業盈利規模明顯擴大。三季度，採礦業利潤同比增長２﹒０４倍，原材
料製造業增長４２﹒５％，繼續保持快速增長態勢，對工業企業盈利改善提供重要支撐。其中，
受產品價格持續上漲等因素拉動，三季度，煤炭行業利潤同比增長２﹒７２倍，增速較二季度大
幅加快。

＊消費品製造業利潤穩定恢復，資金周轉加快＊

　　另外，三季度，隨著市場需求持續恢復，消費品製造業利潤同比增長９﹒７％，兩年平均增
長１２﹒０％，呈現穩定恢復態勢。其中，化纖行業利潤同比增長２﹒１５倍，呈現高速增長；
家具製造、文教工美行業利潤分別增長１０﹒６％、８﹒３％，增長較為平穩。
　　三季度，隨著減稅降費、支持實體經濟發展等政策措施持續顯效，規模以上工業企業每百元
營業收入中的費用同比減少０﹒３９元，下降明顯。企業營業收入利潤率為６﹒７０％，同比提
高０﹒１３個百分點。盈利狀況改善帶動企業資產負債率繼續走低，９月末，企業資產負債率為
５６﹒３％，同比降低０﹒５個百分點，較上月末降低０﹒１個百分點。
　　９月末，規模以上工業企業應收賬款、產成品存貨同比分別增長１１﹒５％、１３﹒７％，
增速較上月末分別回落０﹒６、０﹒５個百分點，流動資金佔用情況改善。企業應收賬款平均回
收期同比縮短３﹒８天，較上月末縮短０﹒４天。產成品存貨周轉天數同比縮短１﹒５天，較上
月末縮短０﹒３天。企業資金使用效率提高，經營狀況進一步改善。（ｃａ）

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