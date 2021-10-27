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即市新聞

27/10/2021 09:12

《投資智慧－鄧聲興》中興通訊（０７６３）持續受惠國內５Ｇ建設

　　《投資智慧》中興通訊（００７６３）公布９月止首三季度營業數據，實現營業收入８３８
﹒２５億人民幣，按年升１３﹒０８％；錄得純利５８﹒５３億元，同比增長１１５﹒８１％；
投資收益至７﹒７３億元，按年升１﹒５８倍；毛利率同比提升４﹒７ｐｐ至３６﹒８％；前三
季度現金流量淨額為１１１﹒７億元，創歷史新高。其中２０２１Ｑ３的單季收入為近３年最高
，錄得營業收入３０７﹒５４億元，同比增長１４﹒２％，環比增長１４﹒６％；單季度毛利率
達３８﹒０％，連續５個季度抬升。業績表現十分亮眼，營業收入同比增長、毛利率持續恢復改
善，盈利能力大幅提升。
　
　　集團作為國內５Ｇ重要設施供應商，受益於國內５Ｇ建設加速推進，及５Ｇ需求持續提升。
截至今年８月，國內移動用戶數達１６﹒３億戶，其中５Ｇ用戶達５﹒８億戶，佔比３６％，較
年初提升１４ｐｐｔ。與此同時，今年三季度以來運營商招標更是密集開啟，預計下半年的５Ｇ
建設有望進一步加速。其中，集團在６月移動與廣電５Ｇ７００ＭＨｚ基站合採中中標份額為
３１％；７月電信、聯通５Ｇ　２﹒１ＧＨｚ合採中中標份額為３５﹒６％；９月，獨家中標中
國移動研究院的５Ｇ遊牧式基站系統招標；９月１６日，以５０％的份額排名第一中標中國移動
高端路由器和高端交換機產品集採項目標段４的採購；１０月，排名第二中標中國聯通５Ｇ核心
網擴容採集。隨著集團運營商業務市場份額不斷提升，以及其芯片自供比例提升，有望支撐其運
營商業務營收和總盈利持續保持穩健增長。
　
　　此外，集團政企業務、消費者業務的發展速度也進一步加快。政企業務方面，服務器及存儲
產品已規模化進入金融、互聯網、能源等行業的頭部公司，今年上半年的政企業務就創收５６﹒
６７億元，同比增長１７﹒６５％。消費者業務方面，集團持續創新手機等產品，今年上半年營
收同比增長６６﹒６３％，增速較高。相信集團未來能持續受惠於國內５Ｇ建設，以及其各業務
發展成果，對其中長線發展持樂觀態度。目標價＄３０，止蝕價＄２２﹒８。
《意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興》
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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