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27/10/2021 13:22

《拆局麒想－林嘉麒》撤回Ａ股上市常態化，比亞迪分拆要「驚」

　　《拆局麒想》一波三折下，比亞迪（０１２１１）近日宣布香港聯交所同意公司分拆比亞迪
半導體至深交所創業板上市。早於８月，比亞迪因其北京天元律師事務被證監會立案調查，上市
之路被暫停。今次港交所開綠燈，向Ａ股創業板出發，比亞迪股價自然高興得飛起。炒回Ａ值得
投資者高興，不過呢，香港的綠燈只是第一步，也要中國證監會及內地交易所批准，更何況就算
得到雙方監管機構首肯，也會「自動撤回」。近的有聯想（００９９２），就在上交所確認受理
其公開發行ＣＤＲ申請的８日後撤回申請；吉利（００１７５）６月時亦決定撤回科創板上市，
要注意的是集團是早於２０２０年６月，即一年時間作準備。事實上，就算有國企背景的龍源電
力，最有逼切性的要回Ａ了，回Ａ目的是吸納母公司快要退市的平莊能源也申請終止審查，投機
者真的「認真就輸了」，究竟原因何在？
　
　　有內地報道指，今年內地已有２０５家企業終止ＩＰＯ上市，其中更有近九成屬於主動撤回
。文章稱，統計資料顯示，截至１０月１４日，年內已有９８家創業板申報企業、７５家科創板
申報企業及３２家滬深主機板申報企業終止Ａ股ＩＰＯ進程，遠超去年全年。其中，有１８３家
為主動撤回申請，佔比高達８９﹒２７％。因此，聯想及吉利「不上市」不用驚訝，今年在科創
板撤回的還有柔宇科技、京東數科等知名公司。有分析認為，這可能與ＩＰＯ專案現場檢查趨向
常態化有關。今年以來，中國證監會已開展４次ＩＰＯ企業資訊披露品質抽查抽籤工作。另外，
由於在新註冊制下，部分企業準備不足，在監管機構問詢時於心有愧而打退堂鼓。不過，投資者
可能短線失望，但也不需要絕望。部分企業在撤回後，很快重新啟動新一輪的上市輔導，其中已
有公司重新申報ＩＰＯ並獲得受理。在這些重新申報ＩＰＯ的案例中，大部分企業選擇了轉板。
因此，無論吉利或聯想又或者是也有重新計劃內地上市的可能性。
　
　　回了Ａ又如何呢？心水清的投資者，當然記者得中芯國際（００９８１），回Ａ後股價一沉
不起，股價蒸發一半，就算業績按季改善，芯片供應有多荒，香港股價卻更令人心慌慌；另一隻
是中車時代（０３８９８），與比亞迪半導體同樣炒作ＩＧＢＴ概念，股價呢？成功回Ａ後，股
價又斬半，以至現時ＡＨ股差價高達七成。當然，作為投機者，有回Ａ消息，有理無理，先買一
手。如果只是想以炒回Ａ的心態去買比亞迪，風險方面閣下自理，皆因公司可任何時候宣布撤回
Ａ股上市申請。這個本以為的利好因素，已變成公司股價的部分不確定性。筆者仍看好比亞迪中
長線前景，認為股價及後仍可再創新高，因此若有調整時應伺機吸納。《新城晉峰資產管理董事
　林嘉麒》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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