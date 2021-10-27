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即市新聞

27/10/2021 10:22

《樓市亮話－湯文亮》首置可以，換樓則要仔細考慮

　　《樓市亮話》有年輕朋友話低息環境持續，打算買樓，問一問我的意見，我反問是第一次買
樓抑或是換樓，如果是初次買樓，尤其是現在租樓住，我是贊成的，租樓即是替人供樓，替人供
不如自己供，如果是換樓，在平時甚至是金融海嘯的時候，我都是贊成的，但今次我保守些少，
既然有樓，不必要急於換樓。種種跡象顯示，大通脹即將來臨，不如留多些少錢傍身，如果大通
脹如我所料在短期內出現，接踵而來的應該是利息上升，而且會以倍數上升，換樓之後借貸數目
一定多了，利息將會成為沉重壓力，不如等美國將通脹壓下去之後才考慮換樓，屆時或者可以少
付一些樓價，不過，如果有必要或者毋須加大借貸數目，換樓又無妨，但最緊要搵一個適合自己
的單位，質素比較差就唔好考慮。
　
　　年輕朋友話，美國財長耶倫以及聯儲局主席鮑威爾雙雙強調，通脹是暫時性，很快就會平復
，年輕朋友可能不知道，耶倫鮑威爾是在幾個月前講這些說話，今日，叫他們講多一次都未必夠
膽，老實說，如果美國減關稅，及不再推高債務上限，不再亂派錢抗疫，美國人小心使錢，通脹
的確是有機會下跌，但可惜拜登做事唔夠果斷，只容許入口商申請豁免關稅，而不是正正式式減
關稅，更加要求國會容許推高債務上限，代表準備派錢，美國人又可以盡情消費，大通脹來臨是
指日可待，通脹來臨利息亦會上升，如果因為買樓而令到自己欠債多了，要付的利息又會多了，
所以，現在買樓的確要深思熟慮。
　
　　年輕朋友唔明白，點解我可以知道大通脹即將來臨，其實道理很簡單，大家見英美超市很多
貨架都空空餘也，理由當然是多多，甚麼供應鍊斷纜，港口大塞船，全部都是廢話，主要是入口
商見大通脹即將來臨，於是有貨唔賣，到大家非常渴求貨物時，就會有大量供應，當然要加多少
價，你又加，佢又加，個個都加價，不是通脹又是甚麼。
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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