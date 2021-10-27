《缸邊嫺談－黃惠嫺》內地規管教育培訓，職業教育行業料受惠

《缸邊嫺談》今年７月印發的《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔

的意見》（「雙減意見」），列明學科類培訓機構一律不得上市融資，使一眾以營利為目標的學

科類校外培訓教育機構的相關股份受壓。最近，教育股終於迎來曙光。中共中央辦公廳及中國國

務院辦公廳於２０２１年１０月１２日印發《關於推動現代職業教育高品質發展的意見》（「意

見」）。《意見》指出，職業教育（包括職業學校教育與職業培訓）是國民教育體系和人力資源

開發的重要組成部分，肩負著培養多樣化人才、傳承技術技能、促進就業創業、促進經濟轉型發

展、培育經濟發展新動能的重要職責。

與２０１９年發布的《國家職業教育改革實施方案》相比，今次的意見明確鼓勵上市公司、

行業龍頭企業舉辦職業教育，鼓勵各類企業依法舉辦職業教育，鼓勵職業學校與社會資本合作共

建職業教育基礎設施、實訓基地，共建共用公共實訓基地。當中的內容亦意味著容許上市的教育

企業舉辦職業教育課程。



其實，自今年４月開始，內地出台一系列關於教育的政策。當中包括：



日期 政策名稱 政策內容

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２０２１年４月２６日 中國教育部印發《關於加強義務 將禁止留作業作為校外培訓機構

教育學校作業管理的通知》 日常監管的重要內容，切實避免

「校內減負、校外增負」





２０２１年５月２１日 中央全面深化改革委員會第十九次 明確對存在不符合資質、管理混

會議審議通過《關於進一步減輕義務亂、借機斂財、與學校勾連牟利

教育階段學生作業負擔和校外培訓 等問題的機構，要嚴肅查處

負擔的意見》









２０２１年７月２４日 中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發 要求切實提升學校教育水平，持

《關於進一步減輕義務教育階段學生續規範校外培訓（包括線上和線

作業負擔和校外培訓負擔的意見》 下培訓），有效減輕義務教育階

段學生過重作業負擔和校外培訓

負擔。對全面規範校外培訓機構

進行了明確的規定，釋放了營造

良好教育生態的訊號









２０２１年７月３０日 中國教育部辦公廳發布《關於進一步 明確義務教育階段校外培訓學科

明確義務教育階段校外培訓學科類和類和非學科類範圍

非學科類範圍的通知》





２０２１年８月１１日 從教育部網站獲悉，國務院教育督導 各省於每月１５日和３０日前，

委員會辦公室日前印發專門通知，擬報送「雙減」工作落實進度，國

對各省「雙減」工作落實進度每半月務院教育督導委員會辦公室在匯

通報一次 總分析後形成專項督導半月通報

。通報重點是各地作業時間達標

學校情況、課後服務時間達標學

校情況、學科類培訓機構壓減情

況、違規培訓廣告查處情況和群

眾舉報問題線索核查情況等













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《意見》提出目標有：到２０２５年，職業教育類型的特色更加鮮明，現代職業教育體系基

本建成，技能型社會建設全面推進。辦學格局更加優化，辦學條件大幅改善，職業本科教育招生

規模不低於高等職業教育招生規模的１０％，職業教育吸引力和培養品質顯著提高。到２０３５

年，職業教育整體水平進入世界前列，技能型社會基本建成。技術技能人才社會地位大幅提升，

職業教育供給與經濟社會發展需求高度匹配，在全面建設社會主義現代化國家中的作用顯著增強

。

另外，在完善產教融合辦學體制方面，《意見》明確優化職業教育供給結構：圍繞國家重大

戰略，緊密對接產業升級和技術變革趨勢，優先發展先進製造、新能源、新材料、現代農業、現

代資訊技術、生物技術、人工智能等產業需要的一批新興專業，加快建設學前、護理、康養、家

政等一批人才緊缺的專業，改造升級鋼鐵冶金、化工醫藥、建築工程、輕紡製造等一批傳統專業

，撤併淘汰供給過剩、就業率低、職業崗位消失的專業，鼓勵學校開設更多緊缺的、符合市場需

求的專業，形成緊密對接產業鏈、創新鏈的專業體系。

今次發布的《意見》對早前因「雙減」政策而受壓的教育股可算是正面及利好的消息，並在

新政策的支持下轉型，增加職業教育部分的內容。內地今次推動職業教育為一眾上市的教育機構

提供了一個轉型的契機，讓上市公司得以舉辦職業教育。縱然轉型需時且成效仍有待觀察，但本

身已有從事職業教育業務的教育股相信可即時直接受惠。

隨著內地對於高素質、技能型的人才需求愈來愈大，為提升技術技能、促進就業創業，職業

教育和高等教育目前是教育行業中受政策風險較小的細分教育項目，屬於政策支持的領域。未來

職業教育將會迎來高速發展的時期，或將出現更多利好政策，行業估值有望逐步修復。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



資料來源：彭博、新浪財經、經濟通、中國政策門戶網站



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有教育股板塊相關股份



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