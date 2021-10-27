《經濟通通訊社２７日專訊》政府宣布，已接種一劑復必泰疫苗的１２至１７歲港人，可獲
視為符合登機來港及強制檢疫相關要求下須完成新冠疫苗接種的規定，星期五起生效。
另外，調整後亦容許已接種一劑認可新冠疫苗，並持有認可紀錄的香港居民，如獲發醫生證
明書，證明因健康原因未能接種第二劑新冠疫苗，可例外獲准從Ａ組指明地區登機來港。至於從
Ｂ或Ｃ組地區來港的相關人士，將按未完成疫苗接種的要求，接受強制檢疫，不獲縮短檢疫期。
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27/10/2021 09:17
【新冠疫苗】周五起１２至１７歲港人已打一劑復必泰可登機來港
《經濟通通訊社２７日專訊》政府宣布，已接種一劑復必泰疫苗的１２至１７歲港人，可獲
視為符合登機來港及強制檢疫相關要求下須完成新冠疫苗接種的規定，星期五起生效。
另外，調整後亦容許已接種一劑認可新冠疫苗，並持有認可紀錄的香港居民，如獲發醫生證
明書，證明因健康原因未能接種第二劑新冠疫苗，可例外獲准從Ａ組指明地區登機來港。至於從
Ｂ或Ｃ組地區來港的相關人士，將按未完成疫苗接種的要求，接受強制檢疫，不獲縮短檢疫期。
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