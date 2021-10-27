【新冠肺炎】梁子超：外防輸入要「零容忍」，應收緊入境豁免檢疫

《經濟通通訊社２７日專訊》呼吸系統專科醫生梁子超在電台節目表示，在Ｄｅｌｔａ變種

病毒流行，本港經濟活動又接近全面恢復下，外防輸入更要「零容忍」，若要避免個別確診個案

造成社區爆發，在需要通關的情況下，應該收緊入境豁免檢疫安排，當局在審批豁免時亦要視乎

需要。

他表示，現時由內地及海外到港可獲豁免的人士達４０多類，形容是「五花八門」，無法控

制個別個案走入社區，在現時香港內部消費活動接近全面恢復情況下，有機會觸發傳播。

對於豁免人員的類別，梁子超說，應該每項詳細研究以確定是否必須，他認為，要確保審批

過程，檢視整體安排能否避免與社區接觸。他提到早前政府要求外地船員抵港後要安排點對點交

通，但由船員方面自己安排，結果出現第三波情況。



＊贊成進一步把關防復陽個案＊



另外，政府宣布收緊新型肺炎確診個案出院安排，病人出院後要進行多１４天「閉環式管理

」，在北大嶼山醫院感染控制中心接受隔離。梁子超指出，雖然患者出院前需要檢測呈陰性，但

少部分人會出現「假陰性」，未能在短時間?清除體?病毒，仍然有機會造成傳播。他認為本港

辛苦地達到清零，目前亦有能力推行有關措施，確保復陽個案不會影響疫情防控。（ｈｙ）



