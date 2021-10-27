  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/10/2021 09:28

【新冠肺炎】確診病人今日起出院後須隔離１４天及健康監測

　　《經濟通通訊社２７日專訊》政府今日起收緊新冠病毒確診病人出院條件及安排，病人出院
後，仍須接受１４天隔離並接受健康狀況監測，現階段會以北大嶼山醫院香港感染控制中心作為
隔離地點。發言人解釋，為配合本港採取積極「清零」疫情防控策略，減低可能因「復陽」導致
社區傳播病毒的風險，因此實施有關安排。

＊採取閉環式管理＊

　　有病徵的病人出院時，體溫須恢復正常三天以上，呼吸道症狀明顯好轉，肺部影像學顯示的
情況明顯改善，相隔２４小時兩次核酸測試結果呈陰性，及自發病後已超過１０天。至於沒有病
徵的人出院時，須兩次核酸測試呈陰性，及距離首次檢測出陽性結果，已超過１０天。
　　病人出院後，隨即以「閉環式管理」及「點對點」方式，前往指定隔離地點，進行１４天隔
離管理及健康狀況監測。現時將會以北大嶼山醫院作為隔離地點。

＊病人政策連線主席支持新安排＊
　
　　病人政策連線主席林志釉認為，現時仍有零星「復陽」個案，輸入個案持續增加，風險仍然
存在，為公眾利益著想，有關病人出院後再接受隔離１４天及健康監測，對大家是好事。他又說
，現時約有５０名患者在不同公立醫院留醫，相信北大嶼山醫院有足夠空間應對。

＊梁子超：可減少因「復陽」個案而增加的工作壓力＊

　　呼吸系統專科醫生梁子超表示，新安排可以減少因「復陽」個案而增加防疫工作壓力，否則
可能容易觸動強制檢疫機制，引發社區虛驚等。他又提到，只是出院病人繼續隔離，而北大嶼山
醫院的工作人員仍可自由進出社區，顯示新的安排未做到真正「閉環式管理」，但認為以目前本
港的疫情，暫時毋須進一步收緊措施。（ｃｌ）

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning27/10/2021
熊麗萍：上游新能源股波動大　仍看好中國電力！
市場動向27/10/2021
「醫療AI第一股」 鷹瞳科技憑技術 獲眾投資機構青睞
香港要聞26/10/2021
【新冠肺炎】林鄭：將取消大部分豁免檢疫群組　冀中央更快通關
中國故事26/10/2021
《神州經脈》中美對話未見實質進展　監管擬設煤炭基準價　滬指跌
財經熱話26/10/2021
港華燃氣配股拓智慧能源　趁消息出貨兼大行唱淡股價轉跌
中國故事26/10/2021
圖解質押羅生門：民企存款遭疑似國企質押　渤海銀行重大合規風險
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】韓國CORNA韓國消毒抗菌噴霧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金