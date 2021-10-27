【新冠肺炎】確診病人今日起出院後須隔離１４天及健康監測

《經濟通通訊社２７日專訊》政府今日起收緊新冠病毒確診病人出院條件及安排，病人出院

後，仍須接受１４天隔離並接受健康狀況監測，現階段會以北大嶼山醫院香港感染控制中心作為

隔離地點。發言人解釋，為配合本港採取積極「清零」疫情防控策略，減低可能因「復陽」導致

社區傳播病毒的風險，因此實施有關安排。



＊採取閉環式管理＊



有病徵的病人出院時，體溫須恢復正常三天以上，呼吸道症狀明顯好轉，肺部影像學顯示的

情況明顯改善，相隔２４小時兩次核酸測試結果呈陰性，及自發病後已超過１０天。至於沒有病

徵的人出院時，須兩次核酸測試呈陰性，及距離首次檢測出陽性結果，已超過１０天。

病人出院後，隨即以「閉環式管理」及「點對點」方式，前往指定隔離地點，進行１４天隔

離管理及健康狀況監測。現時將會以北大嶼山醫院作為隔離地點。



＊病人政策連線主席支持新安排＊



病人政策連線主席林志釉認為，現時仍有零星「復陽」個案，輸入個案持續增加，風險仍然

存在，為公眾利益著想，有關病人出院後再接受隔離１４天及健康監測，對大家是好事。他又說

，現時約有５０名患者在不同公立醫院留醫，相信北大嶼山醫院有足夠空間應對。



＊梁子超：可減少因「復陽」個案而增加的工作壓力＊



呼吸系統專科醫生梁子超表示，新安排可以減少因「復陽」個案而增加防疫工作壓力，否則

可能容易觸動強制檢疫機制，引發社區虛驚等。他又提到，只是出院病人繼續隔離，而北大嶼山

醫院的工作人員仍可自由進出社區，顯示新的安排未做到真正「閉環式管理」，但認為以目前本

港的疫情，暫時毋須進一步收緊措施。（ｃｌ）

