【新冠肺炎】本港新增５宗輸入確診，居愉景灣貨機機組員中招

《經濟通通訊社２７日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１０月２７日零時零分，本港

新增５宗新冠肺炎確診，全部是輸入個案，兩宗涉及變異病毒株感染，一宗的病毒量不足以進行

變異病毒株檢測，其餘兩宗的變異病毒株檢測結果待定。其中，一名從美國來港的５４歲男病人

（個案１２３４１）居於愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣（Ｈ２座），他是一名貨機機組人員。



＊４患者已打兩劑疫苗＊



新增個案均屬輸入病例，涉及兩男三女，年齡介乎１０至７７歲，其中，３名患者由巴基斯

坦來港，２患者來自美國。５名患者中，４人已接種兩劑疫苗。至今本港個案累計１２３３６宗

（包括１２３３５宗確診個案和一宗疑似個案）。



＊貨機機組員已完成接種復必泰＊



個案１２３４１於１０月２１日離開香港前往美國，並於１０月２５日經航班ＣＸ０７５返

抵香港。他於１０月１９日在香港進行的檢測結果呈陰性。他抵港時在香港國際機場臨時樣本採

集中心抽取樣本進行２０１９冠狀病毒病檢測，結果呈陽性。病人沒有出現病徵，於３月１０日

及４月８日在香港接種兩劑復必泰。為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強

制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在１０月２８日或之前接受強制

檢測。

過去１４天（１０月１３－２６日）累計報告５８宗個案，全屬輸入個案。（ｃｌ）

