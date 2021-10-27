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27/10/2021 08:00

華科資本（０１１４０）折讓１６％發５﹒８億新股，籌３﹒６億元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》華科資本（０１１４０）公布，以每股０﹒６２元發行約５﹒
８億股新股，集資約３﹒６億元。
　　該集團指，每股配售價較昨日收市價每股０﹒７４元折讓約１６﹒２％，有關新股佔擴大後
股本約１４﹒２９％，配售予７名專業投資者及獨立第三方，將持擴大後股本介乎１﹒０４％至
４﹒２８％，而透過股本融資集資以維持現金流量狀況，及時把握合適投資機會，故認購事項所
得款項淨額將根據其投資目標用於未來投資。（ｗｈ）

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