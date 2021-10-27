彩生活（１７７８）３３億人幣強售鄰里樂予碧桂園服務，今早復牌

《經濟通通訊社２７日專訊》花樣年控股（０１７７７）和彩生活（０１７７８）聯合公布

，彩生活未有於本月４日前償還７億元（人民幣．下同）貸款，全資擁有的鄰里樂控股被借款人

碧桂園服務（０６０９８）強制執行，以３３億元的無條件收購。彩生活股份自９月２９日停牌

，已申請於今日上午９時正起恢復買賣，而花樣年則續停牌。

彩生活指，鄰里樂控股全部已發行股本已轉讓予碧桂園服務，而鄰里樂成員公司營運及管理

正過渡予對方。除此以外，目前彩生活並無拖欠任何其他貸款或債項，亦無觸發交叉違約事件。

於轉讓完成後，彩生活將續從事為住宅社區以及商業及綜合混合用途物業提供物業管理服務，目

前有充足營運資金滿足１２個月內用途。根據初步評估，假設轉讓已於６月３０日前完成，彩生

活餘下業務於截至６月３０日止中期收入將約５﹒１２億元，而資產淨值將約３２﹒１６億元。

花樣年和彩生活指，有關可能分拆花樣年的商業及綜合混合用途物業的物業管理及商業營運

服務業務及彩生活的商業及綜合混合用途物業的物業管理業務於聯交所單獨上市一事，有關建議

分拆將不會落實。（ｗｈ）

