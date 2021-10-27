【北水炒Ｄ乜】淨流出５億人幣，快手添食騰訊失色

《經濟通通訊社２７日專訊》恒指周二（２６日）高開１０２點，報２６２３４點。最高升

１０２點報２６２３４點，最低跌２２６點報２５９０５點。恒指收報２６０３８點，跌９３點

或０﹒３６％。

按額度計算，北水全日淨流入５億元人民幣，減少８７﹒２％。快手（０１０２４）、東岳

集團（００１８９）、融創中國（０１９１８）；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）

、李寧（０２３３１）、兗州煤業股份（０１１７１）。

主板成交１１３９﹒８９億元增加２﹒５％。其中港股通成交２３５﹒２億元，佔總成交

２０﹒６％。



快手升０﹒１９％報１０８﹒２元，北水淨買入２﹒９億元。東岳集團跌０﹒３２％報１８

﹒７４元，北水淨買入１﹒３億元。融創中國跌７﹒４２％報１７﹒４８元，北水淨買入０﹒３

億元。騰訊昨日（２６日）證實，騰訊視頻影視項目制片人張萌涉嫌違法，現已移交司法機關處

理，警方已立案調查。騰訊稱，在反舞弊調查中發現，制片人張某存在違反公司「高壓線」行為

，並涉嫌違法，目前警方已經對此立案調查。與此同時，騰訊否認網傳涉及陰陽合同等說法，稱

為「以訛傳訛」。在今年第三季度，騰訊公司在反舞弊調查中共處理５９人。騰訊控股跌０﹒

５９％報５０２元，北水淨賣出５﹒４億元。李寧升４﹒３１％報９５﹒５元，北水淨賣出４﹒

１億元。兗州煤業股份跌８﹒２８％報１２﹒６２元，北水淨賣出２﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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快手 （０１０２４） ２﹒８６

東岳集團 （００１８９） １﹒３５

融創中國 （０１９１８） ０﹒３０

長城汽車 （０２３３３） ０﹒２７

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －５﹒３５

李寧 （０２３３１） －４﹒１１

兗州煤業股份 （０１１７１） －２﹒７４

建設銀行 （００９３９） －２﹒１７

華潤啤酒 （００２９１） －２﹒０６

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