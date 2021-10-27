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27/10/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出５億人幣，快手添食騰訊失色

　　《經濟通通訊社２７日專訊》恒指周二（２６日）高開１０２點，報２６２３４點。最高升
１０２點報２６２３４點，最低跌２２６點報２５９０５點。恒指收報２６０３８點，跌９３點
或０﹒３６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入５億元人民幣，減少８７﹒２％。快手（０１０２４）、東岳
集團（００１８９）、融創中國（０１９１８）；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）
、李寧（０２３３１）、兗州煤業股份（０１１７１）。
　　主板成交１１３９﹒８９億元增加２﹒５％。其中港股通成交２３５﹒２億元，佔總成交
２０﹒６％。

　　快手升０﹒１９％報１０８﹒２元，北水淨買入２﹒９億元。東岳集團跌０﹒３２％報１８
﹒７４元，北水淨買入１﹒３億元。融創中國跌７﹒４２％報１７﹒４８元，北水淨買入０﹒３
億元。騰訊昨日（２６日）證實，騰訊視頻影視項目制片人張萌涉嫌違法，現已移交司法機關處
理，警方已立案調查。騰訊稱，在反舞弊調查中發現，制片人張某存在違反公司「高壓線」行為
，並涉嫌違法，目前警方已經對此立案調查。與此同時，騰訊否認網傳涉及陰陽合同等說法，稱
為「以訛傳訛」。在今年第三季度，騰訊公司在反舞弊調查中共處理５９人。騰訊控股跌０﹒
５９％報５０２元，北水淨賣出５﹒４億元。李寧升４﹒３１％報９５﹒５元，北水淨賣出４﹒
１億元。兗州煤業股份跌８﹒２８％報１２﹒６２元，北水淨賣出２﹒７億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒８６
　　東岳集團　（００１８９）　　　　　　１﹒３５
　　融創中國　（０１９１８）　　　　　　０﹒３０
　　長城汽車　（０２３３３）　　　　　　０﹒２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－５﹒３５
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　－４﹒１１
　　兗州煤業股份　（０１１７１）　　　　　－２﹒７４
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－２﹒１７
　　華潤啤酒　　　（００２９１）　　　　　－２﹒０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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