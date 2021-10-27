《日入而息》港交所上季少賺近３％，麗新逾１６億奪廣播道豪宅地

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

港交所（００３８８）首三季純利升１５％，第三季跌２﹒９

％；港交所首三季收入及其

他收益升１５％，滬深港通收入升５５％

平保（０２３１８）首三季純利按年跌２０﹒８％至８１６﹒

４億元人民幣

麗新（００４８８）逾１６億元奪廣播道豪宅地，略高於市場

預期上限

傳監管當局要求持美元債房企進行還款風險評估

傳恒大（０３３３３）抵押許家印山頂大宅，料可套現３億元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指低收４０９點報２５６２８，科指跌２１２點報６４４１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬綜指再下滑１％兩連跌，券商、白酒等權重板塊領跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

加歐日央行議息前，料美元走勢繼續持穩

歐元最新報１﹒１６０１╱０５，日圓最新報１１３﹒７６╱８０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

港交所（００３８８）首三季純利升１５％至９８﹒６１億元，創新高；港交所首三季收入及其

他收益升１５％，滬深港通收入升５５％

廣南集團（０１２０３）首九個月純利按年跌２９﹒３％，不派息

中外運（００５９８）第三季純利按年升約６％至９﹒２億元人民幣

海通國際（００６６５）首九個月純利按年跌４﹒２％

中國再保險（０１５０８）中再壽險首９個月少賺２４﹒８％至１９﹒３２億元人民幣；旗下中

再產險首三季純利按年升３％至１６﹒９億元人民幣

中國順客隆（００９７４）首９個月淨虧損擴大至２２７２﹒１萬元人民幣

平保（０２３１８）首三季純利按年跌２０﹒８％至８１６﹒４億元人民幣

北京京客隆（００８１４）首九個月盈轉虧蝕４０３﹒３萬元人民幣

龍源電力（００９１６）九個月純利按年升２９﹒７％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

星展香港與恒地（０００１２）簽訂首筆１０億元綠色貸款

據報阿里巴巴（０９９８８）創始人馬雲正在荷蘭考察溫室農

業；可持續生態建設為今年雙１１核心，將發１億人幣綠色購

物券；旗下閒魚申請開通微信小程序，多個平台接受微信支付

高陽科技（００８１８）午後停牌，停牌前報１﹒０５元跌近

１９％

百富環球（００３２７）今早要求股份短暫停牌，待發內幕消

息公告

傳長實（０１１１３）山頂甘道屋地約７億易手，樓面呎價１

１﹒８萬

周大福（０１９２９）以５０萬元租中環華人行地舖擴充，租

金平５成

傳微創機器人（０２２５２）擬上限４３﹒２元定價

ＡＳＭ太平洋（００５２２）料第四季新增訂單繼續放緩，看

好先進封裝設備業務；ＡＳＭ績優收入創新高，惟新訂單遜預

期，股價先升後急回

匯控（００００５）開始回購股份，大行齊唱好逆市穩升；匯

豐尖沙咀開設全新財富管理中

信置（０００８３）會留意北部都會區項目招標，未來一年將

推４新盤

宏利香港委任歐陽佩玲為首席營運總監

雲頂香港（００６７８）全資附屬出售波音７８７－８飛機，

涉資２５００萬美元

華僑永亨表示南向通反應較北向通佳

中生製藥（０１１７７）受託人今日進一步購買３５０萬股公

司股份

商湯科技發布「工業引擎」，加速傳統工業智能化轉型

齊合環保（００９７６）與歐洲銀行及投資公司就融資方案談

判，涉１１﹒７億元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國電力（０２３８０）旗下大別山發電百萬千瓦新能源基地

項目獲批

中化化肥（００２９７）首九個月營業額按年升８％，銷售量

跌１１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

傳恒大（０３３３３）抵押許家印山頂大宅，料可套現３億元

復宏漢霖（０２６９６）與騰訊及思派健康科技達成戰略合作

中梁控股（０２７７２）購回今年１１月及明年１月及７月等

多個票據

映客（０３７００）料第三季未經審核營收規模按年增長１０

８％

匯森家居（０２１２７）執行董事兼財務總監蘇鑫林辭任

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

國家衛健委就互聯網診療監管細則公開徵求意見

兩部門要求各地嚴格控制新建超高層建築

人社部表示首三季城鎮新增就業快於進度，失業率返疫前；首

九月全國社保基金結餘６﹒５３萬億人幣

北京副市長表示冬奧村明年１月２７日開村

據報全國柴油出現缺口，多地加油站限量加油

瑞幸就股東集體訴訟達成１﹒７５億美元初步和解協議

統計局表示工業生產延續恢復態勢，利潤保持良好增勢

９月規模以上工業企業利潤同比增１６﹒３％

習近平與馬克龍通電話，籲鞏固民用核能等領域合作

發改委召開座談會，要求企業主動做好外債本息兌付

人行續２０００億逆回購，單日淨投放３００億元

中歐氣候問題負責人在氣候峰會前將首次面對面會談

白皮書表示中國去年碳排放強度較２０１５年降近１９％

深圳第三次集中供地公示，最高溢價率續維持１５％內

商務部表示將制定出台自貿試驗區跨境服務貿易負面清單

上海廣東啟動全域無隱性債務試點，或率先完成化債

截至９月底基本養老保險基金到帳金額１﹒１萬億元人民幣

央視引專家意見表示渤海銀行員工或參與偽造質押合同

２０２１胡潤百富榜：中國首富大洗牌，鍾睒睒問鼎，雙馬跌

出前三

上海樓市供應加大，上周新房成交環比升近九成

貝恩表示過半受訪者計劃在今年「雙十一」增加消費支出

中國ＣＯＰ２６前表態：期待相向而行，避免立場倒退

傳監管當局要求持美元債房企進行還款風險評估

國資委表示調動一切資源擴產增銷保供，穩定煤炭市場

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收跌０﹒２％，報１７０７４點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

行政長官會同行會決定凍結法官及司法人員薪酬

李家超稱支聯會提倡結束一黨專政等同顛覆國家政權

電檢修訂條例三讀通過，邱騰華稱不影響電影界運作

正式選民登記冊周五發表，共載有４４７﹒２萬名選民

２０２３年ＤＳＥ取消中文科口試及通識校本評核

李家超盼年底前全面執行改善法援制度措施

羅致光冀在今屆政府任期內就強積金轉年金向特首提交報告

蔡耀昌稱支聯會已進入清盤階段，對政府剔除決定感詫異

薛永恒稱「安心出行」下載次數６００萬，續研提升香港健康

碼

金發局表示港交所ＳＰＡＣ建議有利於平衡發展機會及維護投

資者利益

中原表示施政報告後成交轉旺，料本月樓價指數回升

財庫局料電子消費券行政開支將低於預算的６億元

利嘉閣料１０月樓價指數再跌０﹒５％，但第四季續看升

差估署表示９月樓價指數跌０﹒４％，連跌兩個月

深股通額度全日流走２１億元，外資終止連續六日流入；滬股

通額度全日用２３億元，陸股通流出３０億元

駿隆表示１０月強積金回報２﹒６％，人均暫賺６６４２元

海洋公園本年度入場人次跌至１４０萬，淨虧損逾１１億元

Ｋ１１ ＡＴＥＬＩＥＲ匯豐財富管理中心今日正式開幕

首間ＨＫＴＶｍａｌｌ超市將軍澳開幕，加強支援「極速送」

服務

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國籲加深東盟經濟融合，美方重申對該區持久承諾

環球時報社評表示美國想在聯合國鬥，中國將奉陪

秦剛稱希望經貿合作成為中美關係的潤滑劑和穩定器

美國務卿布林肯呼籲各國支持台灣參與聯合國體系

美國零售商停售「侵害新疆人權」中國製監視器

外交部表示美方續打台灣牌將對中美關係造成顛覆性風險

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港新增５宗輸入確診，居愉景灣貨機機組員中招

周五起１２至１７歲港人已打一劑復必泰可登機來港

梁子超稱外防輸入要「零容忍」，應收緊入境豁免檢疫

泰國放寬入境前一周，發現國內首宗Ｄｅｌｔａ＋個案

確診病人今日起出院後須隔離１４天及健康監測

羅致光稱外傭確診比率偏高，要小心有序處理抵港安排

衞生署表示阿聯酋航空迪拜曼谷客機禁抵港兩周

李家超稱將取消大部分豁免檢疫群組，詳情短期內公布

李秀恒稱值得為換取與內地通關而取消大部分獲豁免群組免檢疫安排

樂施會豁免限聚申請被拒，毅行者未能實體進行

運輸界促請政府監管油價，並再提供燃油補貼

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

