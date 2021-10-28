《油金掠影》油價回調逾２％，原油庫存大幅增加，金價微升

《經濟通通訊社２８日專訊》美國能源部公布上周原油庫存增加４３０萬桶，遠超《路透》

預期的增加１９０萬桶，獲利盤趁勢拋售，油價下滑。布蘭特期油挫２﹒１％或１﹒８２元（美

元﹒下同），收報每桶８４﹒５８元。紐約期油跌２﹒４％或１﹒９９元，收報每桶８２﹒６６

元。

美國能源部數據公布上周原油庫存增加４３０萬桶，而汽油庫存則減少２００萬桶。

有分析師指出，油價下跌主要因為獲利了結，而非其他原因所致，但指紐約期油每桶８０元

的價格仍然很高。



＊美股業績佳限制金價升幅＊



金價受美債孳息率及美元走弱而提振，但股市造好限制資金流入金市。現貨金收漲０﹒２％

報每盎司１７９６﹒５５元，紐約期金漲升０﹒３％報每盎司１７９８﹒８元。

美股業績期造好，Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ和微軟業績亮麗，提振納斯達克指

數。

市場現時關注今日舉行的歐洲央行議席會議，以及下周美國聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭ

Ｃ）貨幣政策會議。

其餘貴金屬方面，白銀跌０﹒１％報每盎司２４﹒１０美元，鉑金跌１﹒４％報每盎司

１０１３﹒５元，鈀金挫２﹒６％報１９５９﹒１７元。（ｈｃ）

