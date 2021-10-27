《出旗制勝－麥穎儀》港股曾急挫近５百點，比亞迪中石油業績在即

《出旗制勝》恒指上日（２６日）高開低走，高開過百點後倒跌，全日低位為２５９０５點

，最終以２６０３８點收市，跌９４點。大市成交金額１１４０億。隔晚美國預託證券ＡＤＲ科

網股挨沽，美團、騰訊及阿里收市價均較上日港股跌超過２﹒５％，拖累恒指今早（２７日）低

開２４３點，更曾跌４８３點，見過２５５５５點低位。明天（２８日）公布業績的股份包括比

亞迪（０１２１１）、中石油（００８５７）等。

比亞迪（０１２１１）上日再創新高，股價一度升超過７％，見３２４﹒６元高位，收市升

幅收窄至３１１﹒４元，升２﹒８％。今早隨大市回落，低開１﹒５％，隨後跌幅收窄，午後暫

跌約０﹒５％，報３０１元，對比月初２４１﹒８元股價已累升約２４％。而近日亦有不少與比

亞迪相關的消息推出，包括有報道指比亞迪或獲得Ｔｅｓｌａ一份１０ＧＷｈ的電池訂單。另外

，比亞迪獲聯交所批准分拆集團的非全資子公司比亞迪半導體於深交所創業板獨立上市，指是次

分拆將有利比亞迪半導體進一步提升融資能力和品牌效應。如投資者想趁績前作好倉部署，或可

留意比迪購２４６３４，行使價３４９﹒６９元，實際槓桿４﹒７倍，引伸波幅６９﹒７％，換

股比率１００兌１，２０２２年０１月２８日到期。相反如看淡，或可留意比迪沽２４０３６，

行使價２４８﹒８８元，實際槓桿４﹒３倍，引伸波幅５９﹒５％，換股比率１００兌１，

２０２２年０２月２５日到期。

上周五（２２日）發改委公布提高柴油價格，並下令三大油企，包括中石油（００８５７）

、中海油（００８８３）等要組織好成品油生產，確保市場穩定供應，嚴格執行國家價格政策。

中石油（００８５７）上日逆市微升０﹒３％，但今早隨大市回落，曾跌３％，低位見過３﹒

８４元。將於明天公布業績。投資者如看好，或可留意中油購２８３９４，行使價４﹒８８元，

實際槓桿５﹒３倍，引伸波幅４９﹒６％，換股比率１兌１，２０２２年０４月２８日到期。

同屬油股的中海油（００８８３）上日跌１﹒２％，報８﹒５６元。對比月初１０月６日高

位９﹒２元，股價回套約７％。今早同樣隨大市一度跌超過３％，低位見過８﹒２８元。投資者

如欲趁低位博反彈作好倉部署，或可留意海油購２７８７８，行使價１０﹒８４元，實際槓桿４

﹒１倍，引伸波幅４５﹒３％，換股比率５兌１，２０２２年１１月２９日到期。《花旗上市結

構性產品部副總裁 麥穎儀》



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