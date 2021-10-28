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即市新聞

28/10/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》有方法判斷升浪見頂的時間嗎？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％
，局勢則分別屬於向好和顯著向淡。過去一個月，筆者經常提到的一個重要關口：恒指
２６５６０。從來沒有改變的，是２６５６０之上再升空間不大的看法。此外，筆者亦多次提醒
大家，２６５６０是不一定會到達的，（Ｃ）－１－ｉｖ浪或（Ｃ）－１－ｉｖ－（ａ）浪的終
點可略低於該位，亦可略高於該位。那麼，如何去判斷反彈浪見頂的時間呢？秘訣是看圖表訊號
變化。
　　由於這屬於短期升浪，我們主要參考的應為恒生指數與恒指期貨的日線圖。只要５個主要技
術分析指標中，只要有３個或以上指標屬於利好，恒指依然有條件挑戰２６５６０；否則，好友
便應有退守低位的準備。此外，當小時圖上已有３個主要技術分析指標轉淡時，即市仍未撤退，
好友亦應停止加注造好。以目前的情況為例，好友的確有需要暫作退守。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏ
ｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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