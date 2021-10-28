《行內行外－梁崇讓》再談「變局」與「騙局」

《行內行外》上周「行內行外」文章中提及世界正經歷百年未有之大變局，同時也是面對美

國多年「泡製」的騙局，變局和騙局雖然令全球危機處處，但中國仍宣布推行其「五年規劃」，

而且表示信心十足能完成既定目標。自１９５３年起中國政府對國民經濟和社會發展一直有做長

期的計劃，計劃每五年一次，因每次計劃是五年期，簡稱「五年計劃」，在２００６年起改稱為

「五年規劃」。第一個五年計劃於１９５３年至１９５７年執行，簡稱「一五計劃」；１９５８

年開始執行第二個五年計劃便可以稱「二五計劃」，如此類推，期間曾間斷過，於１９６６年再

次起動，今年３月中國宣布「十四五規劃」和２０３５年遠景目標綱要。



一直以來，內地政府對「五年規劃」非常重視，指定國家未來的發展目標和路徑，也有延續

性和前瞻性，承上接下的做法是現時大部分西方資本主義國家不容易做得到的。中國「十四五規

劃」其中一篇提及堅持「一國兩制」推進祖國統一，保持香港、澳門長期繁榮穩定，在經濟發展

方面，繼續支持香港提升國際金融、航運、貿易中心地位；強化香港作為全球離岸人民幣業務樞

紐、國際資產管理中心及風險管理中心；支持香港建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心；支

持香港服務業向高端高增值方向發展；支持香港提升國際航空樞紐地位；支持香港建設國際創新

科技中心和區域知識產權貿易中心，以及支持香港發展中外文化藝術交流中心，而大灣區發展也

正是港人拓展商務的良機。



＊吹水報告＊



內地政府有「五年規劃」，香港特區政府則有《施政報告》，今月初特區行政長官林鄭月娥

在特區立法會發表了其任內的最後一份《施政報告》，內容除了表明在《香港國安法》和「愛國

者治港」的保駕護航下，香港已經重新回到「一國兩制」的正確軌道外，她還宣布了一項壯志雄

心的計劃，多次強調了「雙城三圈」的概念。「雙城」是香港和深圳，「三圈」即深圳灣優質發

展圈、港深緊密互動圈和大鵬灣╱印洲塘生態康樂旅遊圈，更宣布準備拿出香港３０％的土地，

用２０年時間建立起一個背靠深圳羅湖、福田，與南部維港金融中心並駕齊驅的「北部都會區」

，並指可一舉打破香港百年來「重南輕北」的局面，未來超過七個跨境陸路口岸將加快促進深港

融合，有助粵港澳大灣區一體化的建設，加上「明日大嶼」計劃，便可解決長期困擾香港市民的

住房問題。



可是有社會人士批評，歷年特首的施政報告只是吹水報告，而明日大「愚」等建議和政策只

是假大空，何況特首已面臨換屆年度，林鄭是否再度參選及連任也是未知之數？過往特首換屆後

的多項政策大都沒有承上接下，永遠只是為了選舉票的口號，這說法是否屬實？還是留待大家回

顧多年的施政報告來研究吧！事實上本土金融業過往也收到不少的空頭支票，奈何金融服務業的

選委們總是默不作聲，從沒有人夠膽站出來提出質問！由於現任特首的方案仍未有具體細節落實

，也難怪有人質疑其可行性，因此有人擔心此次《施政報告》又是一齣落雨收柴的鬧劇而已。



＊逃避問題＊



坦白說，歷屆政府早已知道香港住房的難題和貧富懸殊的問題愈來愈嚴重，但總無法真正提

出解決房屋供應問題及貧富懸殊的方案，每次只是在理論層面迴旋逃避，從沒有落實如何解決或

有實質的有效行動。時至今日，以上問題不單沒有解決，而且日益惡化。除了以上問題，市民還

要面對因黑暴和疫情帶來的失業和通脹，政府的保就業計劃被批評為補助大財團，年初又批准公

共交通巴士和地鐵等加價引發加風。推出消費券本是一件好事，可帶動消費和電子支付發展，但

由於市民被逼消費，很多沒良心的商戶便乘機加價，相信日後那些商品價格很難回復舊價，到時

市民又要拿自己口袋中的真金白銀去承受加風了。



目前市民最急切關心的是通關時間，但特區政府對通關的措施總是猶豫不決，本地的安心出

行制度也未能完善執行，內地要求的健康碼制式能順利推行嗎？相信內地實施的防疫制度，總不

能因香港是特區便賦予香港有特權吧！由始至終香港現存以上的種種社會問題，誰才是始作俑者

？真值得大家深思。現時港版國安法已實施，香港特區正面臨大變局是必然的，與內地大灣區加

快融合也是勢在必行，只期望特區有關官員不要把變局兌變成騙局，我們的金融業也不要再朝著

製造「金融霸權」的方向走下去啊！



＊共享成果？＊



後記：香港一直以新加坡為競爭對手，新加坡的人口密度比香港高，而新加坡對落實房屋政

策有其獨特的地方，鮮有聽聞彼方市民稱住房難的聲音，此外，筆者從媒體得知說香港不是沒有

土地，據報道香港的住宅用地僅佔全港約７％，真不知如何解說了，如果說覓地難，真的嗎？好

像又說不過去，相信這只是政策問題吧！現特首卻突然說可拋出香港３０％的土地來發展，這又

令人懷疑其可信性和實行力度了？怪不得總有人在說地產霸權和官商勾結，甚至有人道出政治陰

謀論了。



筆者曾以證券業為社會的縮影來命題，事實如今的證券業業界也是走向極端，港交所

（００３８８）穩坐釣魚船就不用說了，大財團也是強者越強，叫苦的也是弱勢群體，因此有人

說金融業也出現了「金融霸權」。還有最令人嘖嘖稱奇的，港交所推動增加收入的政策，總是獲

得政府支持而很快便水到渠成，對打壓中小型本土業界的措施也是夠狠夠快，相反如何紓緩僅靠

佣金收入從業員的困境便隻字不提。同時推動解決房屋、貧富懸殊以及配合通關的政策卻仍猶豫

不決，看來還好像有舉步為艱之感？這是香港特區政府官員永遠不能入局還是不想入局呢？那麼

官員向市民說「大家共享經濟成果！」的老話原來永遠只是騙局嗎？怪不得除了本土金融業界外

，社會還有這麼多的怨氣。如「時代是出卷人，執政者是答卷人，人民是閱卷人」，哪試問特區

政府考試可合格呢？《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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