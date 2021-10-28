《缸邊隨筆－石鏡泉》再談華為

《缸邊隨筆》每次談華為，都會對任正非肅然起敬。敬的，是他的超前洞悉力；敬的，是他

打不死的精神；敬的，是他那誓保中國人尊嚴的決心。



（１）他的超前洞悉力



二十多年前，在困苦求存的日子中，他的同事常嘲他愛吹牛，有次任正非自廚房炒菜出來宴

同事，上菜之時，他謂華為有日會在三分天下中，拿一份，同事們呵呵大笑。到今日，肯跟他一

路走來的同事，也一樣呵呵大笑；不同的，昔日是嘲笑，今日是享成果之笑。



（２）他打不死



教任正非有打不死精神的，是他老爸，任老爸是個知識分子，在文革中受苦多，一個知識分

子可以不怕死，但卻死要面子。任老爸口頭禪是：面子是給狗吃的，最大最大的，是生存，任老

爸無機會看《巴比龍》，但他較「巴比龍」尤過之。因為任老爸多產，有七子女，連老伴，共九

口要過活，要面子而不要飯成嗎？當任正非被美國制裁後，他統一全公司的唯一口號是：要生存

。



為對抗美國打壓，任正非親自掛帥，組成五大軍團，這五大軍團是可以獨立作戰，又可以相

互支援。如想知道軍團是如何作戰，請看《長津湖》。



＊華為簽全球最大儲能項目＊



兩年下來，這五大軍團之一的「智能光伏軍團」在杜拜打響了環球一大炮。



１０月１６日，２０２１全球數字能源峰會在杜拜召開，會上，華為數字能源技術有限公司

（以下簡稱「華為數字能源」）與山東電力建設第三工程有限公司（以下簡稱「山東電建三公司

」）成功簽約沙特紅海新城儲能項目，雙方將攜手助力沙特打造全球清潔能源和綠色經濟中心。



該項目儲能規模達１３００ＭＷｈ，是迄今為止全球規模最大的儲能項目，也是全球最大的

離網儲能項目，對全球儲能產業的發展具有戰略意義和標杆示範效應。



紅海新城儲能項目是列入沙特「２０３０願景」規劃中的重點項目，開發商為ＡＣＷＡ Ｐ

ｏｗｅｒ，ＥＰＣ總承包方是山東電建三公司。紅海新城，位於紅海海岸，又被稱為「新一代的

城市」，未來，整座城市電力將完全來自新能源。紅海新城將引領全新的生活方式，同時尋求在

石油等資源日益枯竭的形勢下，實現新的經濟增長點。



華為數字能源具有１０年以上儲能系統研發及超過８ＧＷｈ儲能系統應用的經驗積累，致力

於將數字信息技術與光伏、儲能技術進行跨界融合，基於組串化、智能化、模塊化的設計理念，

打造「更高效、更穩定、更安全」的智能組串式儲能系統，助力光伏成為主力能源，共建綠色美

好未來。



儲電裝置，不少人都有，手機的尿袋，多了人裝的太陽能的儲電池、電動汽車的電池等等都

是，關鍵是華能這個特大「尿袋」，可供一個城市之用。其他的儲能裝置有水力發電站的儲電裝

置，或抽水蓄能裝置、地熱能源的儲熱裝置（工作原理一如暖水壼）、氫儲能裝置（一如石油氣

罐）。華能今次這個是電化學儲能裝置，其優點是可移動、易增刪，一如家中斷電，要靠手電筒

照明，如只得兩枚電芯，咁就要早唞，如有一千枚電芯，就可以百枝電筒齊亮，竹戰通宵達旦！



一直講，機會是留給有準備的人，華為憑甚麼贏得這個環球矚目的大項目？翻點歷史。



２０２０年４月２３日，《上海證券報》報道：



億緯鋰能：儲能業務已經和華為及中國鐵塔展開合作。



２０２０年７月６日，中國華電山西公司公告：



華電山西能源與華為公司全面合作！加快晉北光伏配套儲能項目一體化開發。



２０２０年１２月１８日，國家能源集團公告：



內蒙鄂爾多斯市政府、華為、國家能源集團聯合打造全球最領先的光儲一體化清潔能源基地

。



報道的內容不用看，只看標題已知華為應在美國打壓前，應已瞄準了儲能這一塊，這你就不

得不敬服任正非的洞悉力。



今年３月１５日，中央財經委第九次會議提出：「十四五是碳達峰的關鍵期、窗口期，要構

建清潔低碳安全高效的能源體系，構建以新能源為主體的新型電力系統」。新能源的發展帶動了

儲能發展，何故？



舊能源，特別是靠石油、煤炭燃料的，是你要能源要電時，才點火，其能源、電力，是即食

麵，不用之時，熄火就可以。



新能源，靠光、靠水，是儲不得的，只有將它們發動了出來的電儲起來備用才可，所以要用

新能源必要有儲電、儲能裝置才可。



４月１４日，「第十屆儲能國際峰會暨展覽會」上，華為智能組串式儲能＋解決方案就在這

次展覽會上重磅亮相。



４月１６日，北京某用戶側的儲能發生爆炸，對儲能澆了冷水，但一如電動車自焚，能因焚

了些車，就不發展電動車，不會，只要改善便可。



４月２１日發布了《關於加快推動新型儲能發展的指導意見（徵求意見稿）》，政策層面肯

定了儲能業的發展空間。



華為進入儲能，定位是儲能解決方案提供商，除電芯外，其他均自主研發。華為智能光伏業

務副總裁張先淼認為，專業的人做專業的事，華為在數字信息和電力電子領域有著非常強的基因

，將這些技術與儲能技術相融合，將給儲能帶來革命性變化。



系統安全、電池管理、運維成本等都是儲能亟待解決的痛點問題。華為智能組串式儲能解決

方案正是瞄準這些行業痛點而生。



「原來的儲能模式就像１０個人抬一桶水，有人個子高，出力大，有人個子矮，出力小或者

不出力，假如儲能系統有很多這種「矮個子」的電池包，隨著時間的變化，不一致性將會導致整

個系統可用容量大幅降低。智能化組串式儲能解決方案，恰好可以解決這個問題。通過一包一優

化、一簇一管理的模式，讓每一個電池包都能實現滿充滿放，百分之百出力，生命周期充放電量

可提升１３％以上。」張先淼介紹道。



與組串式逆變器成為行業主流的原因相似，組串式儲能系統可帶來更高放電量。在傳統集中

式逆變器方案中，２００串接入一個ＭＰＰＴ，而組串式方案２串接入一個ＭＰＰＴ，更加精細

化，發電量更高。華為也將這個理念帶入到儲能，提出組串式儲能的概念，將傳統方案中對幾千

個電芯的管理精細化到對１６個電芯的管理，用數字技術、電力電子技術的可控性來解決電芯的

不一致性。



華為追求的是儲能全生命周期成本的降低，所以在設計之初就考慮到了運維的便捷。張先淼

介紹：「智能組串式儲能系統採用模塊化設計，支持新舊電池混用，使能分期補電，模塊化ＰＣ

Ｓ，即插即用，減少故障影響範圍，儲能系統可用度９９﹒９％，生命周期內不需要做ＳＯＣ標

定，免人工上站維護。而傳統的儲能電站發生故障時需要專業工程師上站維修，且平時每隔３至

６個月就需主動做ＳＯＣ標定，此外停電檢修時間也較多。」



華為作為ＩＣＴ產業先進技術的引領者，將數字信息技術與光伏技術、儲能技術相融合，推

出領先的智能光儲解決方案，助力光伏從補充電成為主力電，引領能源數字化，建設零碳智能社

會。



在光伏行業，華為曾將組串逆變器發揚光大。從２０１３年到２０２０年，華為組串式逆變

器出貨超過１６０ＧＷ，創造了一個產業奇蹟。「在儲能領域，華為組串式儲能系統將會讓行業

朝著精細化和更低度電成本去發展。」張先淼認為，「光儲融合，不僅僅可以降低度電成本，而

且還能夠增強電網，打造光伏發電機，助力光伏走向主力電。」



當碳中和遇到了儲能，加速了碳中和的實現，當儲能遇上華為，也必將帶來儲能產業的重大

改變。



下一次要炒的板塊是甚麼？最好是華為啦！但它不上市，那就找與華為合作做儲能的企業、

而又上市的公司，但都應是Ａ股的。開個買Ａ股Ａｃｃｏｕｎｔ啦！



要保中國人尊嚴，是要從實力出發。看完上述，就知道任正非是想了多少事，做了多少事，

和不要了自己多少的面子，才可以保住中國人的尊嚴。你敬不敬？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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