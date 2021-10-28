百勝中國九個月少賺近１９％，第三季挫逾７６％，　季息１２美仙

《經濟通通訊社２８日專訊》百勝中國－Ｓ（０９９８７）公布截至今年９月底止九個月盈

利５﹒１５億元（美元．下同），下跌１８﹒６％，每股盈利１﹒２３元，跌２６﹒３％﹒派第

三季股息０﹒１２元。該公司期內收入６８﹒７４億元，上升２８﹒３％，經營利潤７﹒５３億

元，跌３﹒５％。

該公司截至今年９月底止第三季收入２３﹒１億元，增長９﹒１％，經營利潤１﹒７８億元

，急跌６７﹒９％，盈利１﹒０４億元，挫７６﹒３％，每股盈利０﹒２５元，跌７７﹒９％。



＊調高今年新店目標＊



百勝中國截至今年９月底，門店總數達到１１４１５ 家，較去年同期增加１２６５家。該

公司將今年新店目標，由原計劃的１３００家調升至超過１７００家，主要是由於肯德基和必勝

客門店的加速擴張。另外，該公司維持預期資本支出約７至８億元的目標，主要得益於公司持續

致力於降低每家新店的資本支出。

進入第四季度以來，百勝中國指出，全國範圍內仍實行嚴格的疫情防控措施。新冠疫情的影

響持續存在，例如社交活動減少、消費者支出謹慎以及出行量下降。因近期１２省出現區域性疫

情暴發以及全國疫情防控措施的從嚴從緊落實，公司持續預計同店銷售額恢復仍需要時日。由於

整體堂食量及交通樞紐的客流量受 到顯著影響，雖然同店銷售額正在逐漸恢復，但仍低於去年

和 ２０１９年疫情前水平。集團致力於通過利用會員系統和數字化 渠道推動銷售，推出適合

堂食和居家飲食的美食，並加強混合外賣模式。（ｍｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

