【強強聯手】澳優獲伊利加持，專家讚值博率高兼教你揀優質乳業股

《經濟通通訊社記者葉嘉兒２８日報道》乳業股持續有併購消息，最新有澳優乳業

（０１７１７）獲伊利股份（滬：６００８８７）溢價１４％收購三成股權。強強聯手，兩隻股

份半日錄得不俗升幅。專家看好伊利入主有助澳優提升盈利能力，更大派貼士教你如何揀選優質

乳業股！



＊伊利溢價一成四入主澳優，稱無意私有化＊



早前已盛傳伊利打算收購澳優。澳優昨天公布，同意伊利向大股東購入約５﹒３億股份，每

股作價１０﹒０６元，較停牌前溢價１３﹒６７％，總代價５３﹒４１億元。另外，澳優會向伊

利以相同股價配發９０００萬股新股份，認購價為９﹒０５億元。

換言之，伊利共斥逾６２億元入主，合共持有６﹒２億股澳優，佔公司擴大後已發行股本計

算之投票權的約３４﹒３３％，成為最大股東，不過伊利稱無意將澳優私有化。

澳優今日復牌，裂口高開逾７％，報９﹒５２元，日中高位９﹒６１元，升幅逾８％，但仍

較配股價低約４％；伊利在Ａ股市場半日則升逾２％。



＊強強聯手，專家澳優目前指值博率高！＊



澳優是內地第５大嬰幼兒配方奶企業，市佔率超過６％。澳優旗下佳貝艾特在內地羊奶粉更

是全球羊奶粉銷量第一。據澳優截至今年６月底止中期業績顯示，集團毛利率達５０％。而伊利

可謂內地乳業股龍頭，品牌和渠道具有優勢。今年上半年，伊利液體乳業務收入按年增長跑贏同

業，達１９﹒６５％。

國農證券董事總經理林家亨認為，是次合作屬強強聯手，看好澳優及市盈率前景。他今早在

《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，兩大乳業公司合作

有助體現澳優每股資產淨值。

他表示，澳優由５月高位１２﹒８３元回落至停牌前當日低位８﹒２３元，跌幅近３６％，

目前市盈率不足１３倍，反映現水平仍然吸引。至於伊利股份目前市盈率近３５倍，林家亨相信

，伊利透過入主澳優，未來估值有望降低。



＊乳業股頻頻併購，如果選擇優質股？＊



乳業股不時出現併購增加市佔率。蒙牛（０２３１９）先後入主現代牧業（０１１１７）、

中國聖牧（０１４３２）、中國飛鶴（０６１８６）則入主原生態牧業。事實上，伊利近年加速

併購多家內地外乳製品生產相關企業，於２０１８年收購泰國最大雪糕品牌Ｃｈｏｍｔｈａｎａ

，於２０１９年收購新西蘭第二大乳業合作社Ｗｅｓｔｌａｎｄ，去年伊利收購中地乳業並私有

化。

林家亨提醒，投資者選股除了考慮市佔率外，亦應留意市盈率。在本港上市的乳業股中，澳

優的市盈率不算高。另外，澳優主打的嬰幼兒配方奶粉具有剛性需求，業務穩健，料澳優將來或

能受惠伊利在全球供應鏈不斷完善，現水平買入值博率高。

今日期指到期，林家亨料港股或見溫和調整。澳優隨大市反覆偏軟而回吐部分升幅，資金流

表現不理想，半日淨主動賣出７０４２萬，佔成交金額逾１８％。

