《盤後部署》科技股勢弱料於二萬五至二萬六上落，應留意板塊輪動

《經濟通通訊社２８日專訊》港股昨天（２７日）回吐近４００點，今早（２８日）走勢仍

乏力，午後最多跌１４０點。李寧（０２３３１）宣布配股，股價挫８％，為表現最差藍籌。汽

車股普遍回調，比亞迪（０１２１１）創新高後繼續回落，收市跌２％，同樣拖累大市表現。加

上「三桶油」走軟，中石油（００８５７）挫近４％，即使ＡＴＭ三大藍籌稍為改善，恒指最終

都低走。恒生指數收報２５５５５，跌７３點或跌０﹒２８％，主板成交１２９３﹒１１億元。

國企指數收報９０５２，跌４１點或跌０﹒４５％。恒生科技指數收報６４４５，升３點或升０

﹒０６％。



＊可留意電動車、光伏及飲料股＊



本日為期指最後交易日，惟全日港股走勢偏悶。筆者料短期大市依然缺乏方向，大家宜繼續

於個別板塊炒作。科技股龍頭近期遭北水沽貨，以騰訊（００７００）為甚；根據經濟通報價機

ＨＶ２數據，大戶主動買盤未見積極，顯然見好淡資金角力。鑑於科技股勢弱，且見資金近期流

入中小型主題股炒作，料恒指短期繼續於二萬五至兩萬六關區間上落。

筆者認為，大家可繼續留意電動車相關股，龍頭短線或於高位整固，可採取炒波幅策略；亦

可留意相關概念股如億和（００８３８）、力勁（００５５８）等。光伏板塊、飲料股或有資金

短線流入。光伏股則可留意信義光能（００９６８）、洛陽玻璃（０１１０８）及中國玻璃

（０３３００）會否炒落後，近期福萊特玻璃（０６８６５）非常強勢。飲料股見蒙牛及啤酒類

股份有買盤，後續或有資金跟進。（ｋｓ）

