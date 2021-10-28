《經濟通通訊社２８日專訊》伊朗副外長巴蓋里周三證實，伊朗同意在１１月底前重啟核協
議談判。消息引起市場關注，因為一旦針對伊朗的禁運放寬，石油供應量將增加以抑制高企的油
價。
巴蓋里表示，他已赴比利時與歐盟對外行動署副秘書長莫拉接觸，正式談判時間與細節將於
下周公布。消息指，法國、英國和德國仍未收到伊朗的邀請，但已經做好開會準備。市場分析指
，如果美國取消伊朗的石油出口制裁，伊朗石油出口量增加，將化解供應短缺問題。（ｊｆ）
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28/10/2021 09:02
【國際要聞】伊朗下月重回核談判，如石油禁令鬆綁將增加供應
《經濟通通訊社２８日專訊》伊朗副外長巴蓋里周三證實，伊朗同意在１１月底前重啟核協
議談判。消息引起市場關注，因為一旦針對伊朗的禁運放寬，石油供應量將增加以抑制高企的油
價。
巴蓋里表示，他已赴比利時與歐盟對外行動署副秘書長莫拉接觸，正式談判時間與細節將於
下周公布。消息指，法國、英國和德國仍未收到伊朗的邀請，但已經做好開會準備。市場分析指
，如果美國取消伊朗的石油出口制裁，伊朗石油出口量增加，將化解供應短缺問題。（ｊｆ）
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