【外圍經濟】日本央行預測年度ＧＤＰ增長３﹒４％，維持利率不變

《經濟通通訊社２８日專訊》日本央行今日舉行會議，將本財政年度ＧＤＰ增長率預測由３
﹒８％下調為３﹒４％，維持指標利率在－０﹒１％不變。１０年期日本國債孳息率目標０％。
央行指，受供應鏈短缺影響，預期日本經濟增長暫時放緩。疫情對消費帶來的壓力仍然存在，但
經濟已出現回升趨勢，隨着疫情減弱，經濟料將復甦。（ｊｆ）
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