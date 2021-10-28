【外圍經濟】日本央行預測年度ＧＤＰ增長３﹒４％，維持利率不變

《經濟通通訊社２８日專訊》日本央行今日舉行會議，將本財政年度ＧＤＰ增長率預測由３

﹒８％下調為３﹒４％，維持指標利率在－０﹒１％不變。１０年期日本國債孳息率目標０％。

央行指，受供應鏈短缺影響，預期日本經濟增長暫時放緩。疫情對消費帶來的壓力仍然存在，但

經濟已出現回升趨勢，隨着疫情減弱，經濟料將復甦。（ｊｆ）

