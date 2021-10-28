【新冠肺炎】新加坡單日確診突破５千宗，當局指情況異常展開調查

《經濟通通訊社２８日專訊》獅城周三新增５３２４宗確診個案，是爆發疫情來首次單日衝
破５０００人。由於確診個案是在短期內突然飆升，新加坡衛生部認為情況異常，正展開調查。
同日有１０人病歿，死者年齡介乎５４至９６歲，生前大多患有慢性病，且只有１人未接種疫苗
。當地傳染病專家指出，當前最關鍵任務是防止重症患者增加，以免醫療系統崩潰。目前ＩＣＵ
病床使用率已達７９﹒８％，當局正在努力增加床位。（ｊｆ）
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