【新冠肺炎】新加坡單日確診突破５千宗，當局指情況異常展開調查

《經濟通通訊社２８日專訊》獅城周三新增５３２４宗確診個案，是爆發疫情來首次單日衝

破５０００人。由於確診個案是在短期內突然飆升，新加坡衛生部認為情況異常，正展開調查。

同日有１０人病歿，死者年齡介乎５４至９６歲，生前大多患有慢性病，且只有１人未接種疫苗

。當地傳染病專家指出，當前最關鍵任務是防止重症患者增加，以免醫療系統崩潰。目前ＩＣＵ

病床使用率已達７９﹒８％，當局正在努力增加床位。（ｊｆ）

