  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/10/2021 17:54

《台股攻略－黃振宇》晶圓雙雄乏力，市場觀望氣氛濃厚

　　《台股攻略》美股表現疲弱，台股今日（２８日）早段的電子面板續強，航運三雄稍為回穩
，但晶圓雙雄乏力，塑化較弱，加權指數最終收１７０４２點，跌３３點，成交金額增至
３１４４﹒８３億元（新台幣．下同），三大法人合共淨賣出７５﹒８９億元。
　　電子面板股份的友達於開市前公布第３季業續，每股盈餘２﹒０３元，連續兩季超過２元，
其股價早段曾漲停，收市亦升超過８％，收１９﹒１５元。群創及彩晶分別升５﹒９％及２﹒２
％。友達業績造好，帶動ＩＣ設計板塊上揚，安國、智原及凱鈺漲停，晶豪科及天鈺升近６％。
外資於電子權值的聯電法說會後維持正面評價，但其股價未能逆市上揚，收５９﹒８元，跌３﹒
４％。晶圓代工龍頭台積電收５９５元，跌０﹒７％；聯發科及大立光均跌超過０﹒５％，日月
光投控升２﹒７％，矽力─ＫＹ升１﹒９％。航運三雄回升，陽明收９０﹒６元，升１﹒５％；
長榮收９３﹒２元，升０﹒５％；萬海收１５３﹒５元，升０﹒４％，但散裝航運維持震盪，慧
洋─ＫＹ、四維航及志信跌超過１％。台塑四寶的台塑及南亞跌超過２％，台塑化跌１﹒９％，
台化跌０﹒４％。市場盛傳台灣家樂福尋求買家，富邦媒被市場點名為潛在買家，但富邦媒並未
對此消息作相關訊息。電聲元件廠致伸受惠汽車市場對高級輔助駕駛系統（ＡＤＡＳ）的強勁需
求帶動下，其第三季稅後純益６﹒７２億元，按季升９﹒９％，惟受到原料短缺影響，則較按年
下跌１３﹒１％。
　　美股業績期進入尾聲，台股市場維持窄幅上落，現時需關注美聯儲局於下周１１月２日至３
日為期兩天的議息會議，料市場觀望氣氛濃厚，建議短線要留意權值股走勢。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事28/10/2021
《神州經脈》煤價遭暴力壓制能源股瀉　滬指三連跌成交創一月高
財經熱話28/10/2021
《跌跌不休》平保季度純利跌逾三成　大行紛降目標價
香港政情28/10/2021
梁君彥：議會重歸理性　立法會成績取得突破
財經熱話28/10/2021
【強強聯手】澳優獲伊利加持　專家讚買入值博率高　教你揀優質乳業股
FOCUS28/10/2021
【FOCUS】加息陣營添生力軍　聯儲「計錯數」機率增
財經熱話28/10/2021
李寧配股抽水逾百億股價急插　林家亨：早沽為妙
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】韓國CORNA韓國消毒抗菌噴霧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金