《台股攻略－黃振宇》晶圓雙雄乏力，市場觀望氣氛濃厚

《台股攻略》美股表現疲弱，台股今日（２８日）早段的電子面板續強，航運三雄稍為回穩

，但晶圓雙雄乏力，塑化較弱，加權指數最終收１７０４２點，跌３３點，成交金額增至

３１４４﹒８３億元（新台幣．下同），三大法人合共淨賣出７５﹒８９億元。

電子面板股份的友達於開市前公布第３季業續，每股盈餘２﹒０３元，連續兩季超過２元，

其股價早段曾漲停，收市亦升超過８％，收１９﹒１５元。群創及彩晶分別升５﹒９％及２﹒２

％。友達業績造好，帶動ＩＣ設計板塊上揚，安國、智原及凱鈺漲停，晶豪科及天鈺升近６％。

外資於電子權值的聯電法說會後維持正面評價，但其股價未能逆市上揚，收５９﹒８元，跌３﹒

４％。晶圓代工龍頭台積電收５９５元，跌０﹒７％；聯發科及大立光均跌超過０﹒５％，日月

光投控升２﹒７％，矽力─ＫＹ升１﹒９％。航運三雄回升，陽明收９０﹒６元，升１﹒５％；

長榮收９３﹒２元，升０﹒５％；萬海收１５３﹒５元，升０﹒４％，但散裝航運維持震盪，慧

洋─ＫＹ、四維航及志信跌超過１％。台塑四寶的台塑及南亞跌超過２％，台塑化跌１﹒９％，

台化跌０﹒４％。市場盛傳台灣家樂福尋求買家，富邦媒被市場點名為潛在買家，但富邦媒並未

對此消息作相關訊息。電聲元件廠致伸受惠汽車市場對高級輔助駕駛系統（ＡＤＡＳ）的強勁需

求帶動下，其第三季稅後純益６﹒７２億元，按季升９﹒９％，惟受到原料短缺影響，則較按年

下跌１３﹒１％。

美股業績期進入尾聲，台股市場維持窄幅上落，現時需關注美聯儲局於下周１１月２日至３

日為期兩天的議息會議，料市場觀望氣氛濃厚，建議短線要留意權值股走勢。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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