  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/10/2021 09:42

《窩輪豪情－梁業豪》先假設反彈浪已經運行完畢

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、必
需性消費業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股
票現為比亞迪股份（０１２１１）、匯控（００００５）與快手（１０２４），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選建設銀行（００９３９）、安踏體育（０２０２０）與平安好醫生（０１８３３）。
　　本周二（２６日）恒指高見２６２３５後，引來了積極的獲利回吐沽盤，至今指數曾低見
２５５５５。本月２１日低位２５８４１支持失守後，（Ｃ）－１－ｉｖ浪或（Ｃ）－１－ｉｖ
－（ａ）浪反彈已經完結的機會大增，特別是日線圖上呈現了島形利淡轉向形態的時候。若屬前
者，（Ｃ）－１－ｖ浪的終點多低於（Ｃ）－１－ｉｉｉ終點２３６８１，將以可被細分為低一
級的（ｉ）－（ｉｉ）－（ｉｉｉ）－（ｉｖ）－（ｖ）五個浪進行，後市不容樂觀。但若屬後
者，恒指很大機會只跌回２３６８１前，然後展開（Ｃ）－１－ｉｖ－（ｃ）浪上升過程。須注
意的，為數Ｃ）－１－ｉｖ－（ｂ）浪終點亦可低於２３６８１，或明顯高於該位，日後再談。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS28/10/2021
【FOCUS】加息陣營添生力軍　聯儲「計錯數」機率增
財經熱話28/10/2021
李寧配股抽水逾百億元　銷售數據佳大行加持股價仍插水
開市Good Morning28/10/2021
林家亨料港股將溫和調整　李寧要盡早沽！
中國故事27/10/2021
《神州經脈》中美爭拗台灣問題　工業企業利潤增速加快　滬指續跌
財經熱話27/10/2021
《古臣雙周記－古臣》縮減買債周期應買舊經濟 中集安瑞科要吼實
財經熱話27/10/2021
阿里:可持續生態建設為今年雙11核心，將發1億人幣綠色購物券
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】韓國CORNA韓國消毒抗菌噴霧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金