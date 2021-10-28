《窩輪豪情－梁業豪》先假設反彈浪已經運行完畢

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、必

需性消費業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股

票現為比亞迪股份（０１２１１）、匯控（００００５）與快手（１０２４），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選建設銀行（００９３９）、安踏體育（０２０２０）與平安好醫生（０１８３３）。

本周二（２６日）恒指高見２６２３５後，引來了積極的獲利回吐沽盤，至今指數曾低見

２５５５５。本月２１日低位２５８４１支持失守後，（Ｃ）－１－ｉｖ浪或（Ｃ）－１－ｉｖ

－（ａ）浪反彈已經完結的機會大增，特別是日線圖上呈現了島形利淡轉向形態的時候。若屬前

者，（Ｃ）－１－ｖ浪的終點多低於（Ｃ）－１－ｉｉｉ終點２３６８１，將以可被細分為低一

級的（ｉ）－（ｉｉ）－（ｉｉｉ）－（ｉｖ）－（ｖ）五個浪進行，後市不容樂觀。但若屬後

者，恒指很大機會只跌回２３６８１前，然後展開（Ｃ）－１－ｉｖ－（ｃ）浪上升過程。須注

意的，為數Ｃ）－１－ｉｖ－（ｂ）浪終點亦可低於２３６８１，或明顯高於該位，日後再談。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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