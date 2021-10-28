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即市新聞

28/10/2021 09:02

【虛幣世界】市場熱炒柴犬幣，隔晚曾大漲六成

　　《經濟通通訊社記者李皆穎２８日專訊》全城關注柴犬幣升幅！隔晚柴犬幣大漲六成，成交
額高達３７１億美元，市值一度超越狗狗幣（Ｄｏｇｅｃｏｉｎ），進入全球十大市值的虛擬貨
幣。市場關注柴犬幣會否在券商Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ上市，早前在ｃｈａｎｇｅ﹒ｏｒｇ有３０
萬人請願券商Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ可以將柴犬幣掛牌，主席表示將會考慮該議案。
　　事實上，早前狗狗幣亦被券商Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ上市掛牌，令幣價由０﹒０５美元暴升至
０﹒７美元，因此市場憧憬柴犬幣繼續「殺零」（Ｋｉｌｌ　ｚｅｒｏ），其中有指Ｃｏｉｎｂ
ａｓｅ、ｃｒｙｐｔｏ﹒ｃｏｍ因柴犬幣需求大增而一度「死機」；而市場主要虛擬貨幣價格下
跌，有指市場資金已調入柴犬幣的狂熱之中。目前柴犬幣報０﹒００００７８６１美元，升６５
％，歷史高位為０﹒００００８８美元，單月升幅高達９８７％。
　　主要虛擬貨幣價格走勢各異，比特幣現報５８３３２﹒５６元（美元．下同），跌３﹒８８
％（２４小時比較．下同）；以太幣現報３９２２﹒４９元，跌５﹒７０％；ＸＲＰ現報０﹒
９８元，跌１１﹒７８％；Ｃａｒｄａｎｏ報１﹒９１元，跌１０﹒８２％；Ｓｏｌａｎａ報
１８２﹒２９元，跌１０﹒７４％。

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