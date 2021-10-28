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28/10/2021 09:30

《談國論企－黎偉成》中美關係解困須美放棄打壓惡策

　　《談國論企》即使中國於１０月份一連兩次應邀與美國進行高層次的視頻通話，惟美方繼續
堅持對華圍堵甚至攬炒的惡思劣策不變，尤其是美國聯邦通訊委員會於１０月２６日以國家安全
為「理由」，突然撤銷中國電信美國子公司在美的營運許可，是兩國難解困的十分重要因由。我
曾指出：「不要天真地寄望短中期有重大改善，因美國政黨中人及官員每多仇華壓華，中國要堅
持互利互惠政策審而慎之」。
　
＊劉耶通話剛結束便見美方打壓中企＊
　
　　誰都知道，有對話，是好現象。惟中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話
中方牽頭人劉鶴於１０月２６日上午，應邀與美國財政部長耶倫進行視頻通話，乃於９日應邀與
美國貿易代表戴琪作如是舉的新的一輪接觸，表面看來會是好事。但實際的情況是：中美雙方還
是滯留在高層次而低層面的「各自表述」，貌不合、神更離的同時，中國電信在美的子公司於劉
、耶通話同日被美方取消營運許可，這是什麼樣的態度、思維和邏輯？當然是美帝國霸權主權惡
思劣行，始終毫無改變，更在相當程度顯拜登難以管治美國政棍、商棍各取其利之局。
　　要指出，劉、耶此番的視頻通話，同與美國貿易代表戴琪在１０月９日作出的，皆無實際和
有用的意義之因，乃：
　　最大問題，為（一）劉鶴１０月２６日對耶倫所表達的重點，為（１）要「美國取消加徵關
稅和制裁
、公平對待中國企業等問題的關切」，和對戴琪於１０月９日的「就取消加徵關稅和制裁進行交

」，沒有太大分別，但（２）把對戴琪所言的「就中國經濟發展模式、產業政策等問題闡明立場
」宏觀性觀點，改為更具體要美國「公平對待中國企業」的關切，實際是十分合理、有序的提點

　　但劉、耶通話當日，美國聯邦通訊委員會居然以國家安全為「理由」，突然撤銷中國電信美
國子公司在美的營運許可，不僅對華極之不「友善」，甚至是敵視的劣舉。此與混世魔王特朗普
當年無恥地憑空捏造「理由」對華作出「指控」，更多番霸道地在中美進行經貿磋商當日宣布對
輸美的中方商品，單方加徵關稅，實際無異。
　　美方無疑未有對華作高層次的視頻通話中，對中國「加徵關稅」，卻在對話後便匆匆對中國
電信在美子公司開刀打壓，這是「次一級」的劣行，但這與特魔的極端霸道和單邊主義，沒兩樣
，亦印證我力指拜登為陰毒之輩，言之正確。
　　尤其是（二）耶倫只是在通話中「坦率地提出令人關切的問題」，而美國商務部的聲明卻未
有詳細交待，既然「坦率地」提出問題，卻不肯公開，有什麼「機密」？此點可見，美方在拜登
掌政底下做法陰陰濕濕，與特魔的「高舉高打」，截然不同。中國對美國的聯繫和交往，得重新
評估拜、特之別，以便更為精準地分析、評估美方的意圖，和對美作出精準、有效的應對政策、
策略和相關做法。屬於「各自表述」式的通話。
　
＊中國要加快自力發展創新長期抗美＊
　　　
　　和（三）同樣重要的，是劉鶴應邀與耶倫作出的通話，僅止於「各自表述」，更在通話後各
自發表「聲明」：（Ｉ）中方由新華社報道，表劉鶴應約與美國財政部長耶倫舉行視顏通話，還
有：
「雙方就宏觀經濟形勢、多雙邊領域合作進行務實、坦誠、建設性的交流」；「雙方認為，世界
經濟正處於關鍵時刻，中美加強宏觀政策溝通協調十分重要」；「雙方同意繼續保持溝通」，簡
簡單單的「原則性」，放之四海而皆準。此可見中方對惡意未改的美方，步步為營。
　　至於（ＩＩ）美國商務部發表聲明表示，耶倫在通話中「坦率地提出令人關切的問題」，但
未有詳細交待。聲明又說「兩人討論兩國的宏觀經濟和金融發展，認為美中經濟體的發展對全球
經濟具有重要影響」，十分敷衍，難怪通話後美方又有新惡舉。
　　我曾指出：美國有很不少政客、政棍都是反華甚至反共者，特別是民主和共和兩大黨有此惡
思劣念者，比比皆是，蓬佩奧就是一個典型敗類，故要對中美關係支來的發展，還是要審慎防備
，當然是要自力發展創新以長期抗為為佳策。《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇ
ｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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