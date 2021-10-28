《談國論企－黎偉成》中美關係解困須美放棄打壓惡策

《談國論企》即使中國於１０月份一連兩次應邀與美國進行高層次的視頻通話，惟美方繼續

堅持對華圍堵甚至攬炒的惡思劣策不變，尤其是美國聯邦通訊委員會於１０月２６日以國家安全

為「理由」，突然撤銷中國電信美國子公司在美的營運許可，是兩國難解困的十分重要因由。我

曾指出：「不要天真地寄望短中期有重大改善，因美國政黨中人及官員每多仇華壓華，中國要堅

持互利互惠政策審而慎之」。



＊劉耶通話剛結束便見美方打壓中企＊



誰都知道，有對話，是好現象。惟中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話

中方牽頭人劉鶴於１０月２６日上午，應邀與美國財政部長耶倫進行視頻通話，乃於９日應邀與

美國貿易代表戴琪作如是舉的新的一輪接觸，表面看來會是好事。但實際的情況是：中美雙方還

是滯留在高層次而低層面的「各自表述」，貌不合、神更離的同時，中國電信在美的子公司於劉

、耶通話同日被美方取消營運許可，這是什麼樣的態度、思維和邏輯？當然是美帝國霸權主權惡

思劣行，始終毫無改變，更在相當程度顯拜登難以管治美國政棍、商棍各取其利之局。

要指出，劉、耶此番的視頻通話，同與美國貿易代表戴琪在１０月９日作出的，皆無實際和

有用的意義之因，乃：

最大問題，為（一）劉鶴１０月２６日對耶倫所表達的重點，為（１）要「美國取消加徵關

稅和制裁

、公平對待中國企業等問題的關切」，和對戴琪於１０月９日的「就取消加徵關稅和制裁進行交

涉

」，沒有太大分別，但（２）把對戴琪所言的「就中國經濟發展模式、產業政策等問題闡明立場

」宏觀性觀點，改為更具體要美國「公平對待中國企業」的關切，實際是十分合理、有序的提點

。

但劉、耶通話當日，美國聯邦通訊委員會居然以國家安全為「理由」，突然撤銷中國電信美

國子公司在美的營運許可，不僅對華極之不「友善」，甚至是敵視的劣舉。此與混世魔王特朗普

當年無恥地憑空捏造「理由」對華作出「指控」，更多番霸道地在中美進行經貿磋商當日宣布對

輸美的中方商品，單方加徵關稅，實際無異。

美方無疑未有對華作高層次的視頻通話中，對中國「加徵關稅」，卻在對話後便匆匆對中國

電信在美子公司開刀打壓，這是「次一級」的劣行，但這與特魔的極端霸道和單邊主義，沒兩樣

，亦印證我力指拜登為陰毒之輩，言之正確。

尤其是（二）耶倫只是在通話中「坦率地提出令人關切的問題」，而美國商務部的聲明卻未

有詳細交待，既然「坦率地」提出問題，卻不肯公開，有什麼「機密」？此點可見，美方在拜登

掌政底下做法陰陰濕濕，與特魔的「高舉高打」，截然不同。中國對美國的聯繫和交往，得重新

評估拜、特之別，以便更為精準地分析、評估美方的意圖，和對美作出精準、有效的應對政策、

策略和相關做法。屬於「各自表述」式的通話。



＊中國要加快自力發展創新長期抗美＊



和（三）同樣重要的，是劉鶴應邀與耶倫作出的通話，僅止於「各自表述」，更在通話後各

自發表「聲明」：（Ｉ）中方由新華社報道，表劉鶴應約與美國財政部長耶倫舉行視顏通話，還

有：

「雙方就宏觀經濟形勢、多雙邊領域合作進行務實、坦誠、建設性的交流」；「雙方認為，世界

經濟正處於關鍵時刻，中美加強宏觀政策溝通協調十分重要」；「雙方同意繼續保持溝通」，簡

簡單單的「原則性」，放之四海而皆準。此可見中方對惡意未改的美方，步步為營。

至於（ＩＩ）美國商務部發表聲明表示，耶倫在通話中「坦率地提出令人關切的問題」，但

未有詳細交待。聲明又說「兩人討論兩國的宏觀經濟和金融發展，認為美中經濟體的發展對全球

經濟具有重要影響」，十分敷衍，難怪通話後美方又有新惡舉。

我曾指出：美國有很不少政客、政棍都是反華甚至反共者，特別是民主和共和兩大黨有此惡

思劣念者，比比皆是，蓬佩奧就是一個典型敗類，故要對中美關係支來的發展，還是要審慎防備

，當然是要自力發展創新以長期抗為為佳策。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇ

ｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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