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28/10/2021 09:22

《異動股》李寧（２３３１）開跌逾６％，折讓８％配股籌逾百億

　　《經濟通通訊社２８日專訊》李寧（０２３３１）現價跌６﹒３％，報８９﹒２元，以現價
計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒６％。該股成交約１﹒２１億股，涉資１０６﹒３２億元。
　　李寧公布以先舊後新方式配售１﹒２億股，佔擴大股本４﹒５９％，每股作價８７﹒５０元
比上日收市價折讓８﹒０９％，集資淨額１０４﹒３億元，用作：（１）投資於新推出品類；
（２）國際擴張；（３）投資於重組基礎設施及進一步提升供應鏈系統；（４）機會出現時作未
來業務投資；（５）品牌建設及（６）一般營運資金。
　　現時，恒生指數報２５６４８，升１９點或升０﹒０８％，主板成交１２７﹒７７億元。國
企指數報９１０２，升９點或升０﹒１０％。恒生科技指數報６４８４，升４２點或升０﹒６６
％。
　　即月期指新報２５６６３，升２３點，高水１５點。即月國指期貨報９１１７，升２５點，
高水１４點。即月科指期貨新報６４５６，升３６點，低水２２點。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧（０２３３１）　　　　８９﹒２０元　跌６﹒３０％
　　安踏（０２０２０）　　　１２１﹒２０元　跌１﹒９４％
　　滔搏（０６１１０）　　　　　９﹒１５元　升３﹒６２％
　　特步（０１３６８）　　　　１０﹒４６元　升０﹒７７％
　　申洲（０２３１３）　　　１７２﹒６０元　升１﹒４７％
　　３６１度（０１３６１）　　　３﹒７７元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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