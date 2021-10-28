《異動股》李寧（２３３１）開跌逾６％，折讓８％配股籌逾百億

《經濟通通訊社２８日專訊》李寧（０２３３１）現價跌６﹒３％，報８９﹒２元，以現價
計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒６％。該股成交約１﹒２１億股，涉資１０６﹒３２億元。
李寧公布以先舊後新方式配售１﹒２億股，佔擴大股本４﹒５９％，每股作價８７﹒５０元
比上日收市價折讓８﹒０９％，集資淨額１０４﹒３億元，用作：（１）投資於新推出品類；
（２）國際擴張；（３）投資於重組基礎設施及進一步提升供應鏈系統；（４）機會出現時作未
來業務投資；（５）品牌建設及（６）一般營運資金。
現時，恒生指數報２５６４８，升１９點或升０﹒０８％，主板成交１２７﹒７７億元。國
企指數報９１０２，升９點或升０﹒１０％。恒生科技指數報６４８４，升４２點或升０﹒６６
％。
即月期指新報２５６６３，升２３點，高水１５點。即月國指期貨報９１１７，升２５點，
高水１４點。即月科指期貨新報６４５６，升３６點，低水２２點。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
李寧（０２３３１） ８９﹒２０元 跌６﹒３０％
安踏（０２０２０） １２１﹒２０元 跌１﹒９４％
滔搏（０６１１０） ９﹒１５元 升３﹒６２％
特步（０１３６８） １０﹒４６元 升０﹒７７％
申洲（０２３１３） １７２﹒６０元 升１﹒４７％
３６１度（０１３６１） ３﹒７７元 無升跌
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｈｃ）
【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動