《異動股》李寧（２３３１）開跌逾６％，折讓８％配股籌逾百億

《經濟通通訊社２８日專訊》李寧（０２３３１）現價跌６﹒３％，報８９﹒２元，以現價

計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒６％。該股成交約１﹒２１億股，涉資１０６﹒３２億元。

李寧公布以先舊後新方式配售１﹒２億股，佔擴大股本４﹒５９％，每股作價８７﹒５０元

比上日收市價折讓８﹒０９％，集資淨額１０４﹒３億元，用作：（１）投資於新推出品類；

（２）國際擴張；（３）投資於重組基礎設施及進一步提升供應鏈系統；（４）機會出現時作未

來業務投資；（５）品牌建設及（６）一般營運資金。

現時，恒生指數報２５６４８，升１９點或升０﹒０８％，主板成交１２７﹒７７億元。國

企指數報９１０２，升９點或升０﹒１０％。恒生科技指數報６４８４，升４２點或升０﹒６６

％。

即月期指新報２５６６３，升２３點，高水１５點。即月國指期貨報９１１７，升２５點，

高水１４點。即月科指期貨新報６４５６，升３６點，低水２２點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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李寧（０２３３１） ８９﹒２０元 跌６﹒３０％

安踏（０２０２０） １２１﹒２０元 跌１﹒９４％

滔搏（０６１１０） ９﹒１５元 升３﹒６２％

特步（０１３６８） １０﹒４６元 升０﹒７７％

申洲（０２３１３） １７２﹒６０元 升１﹒４７％

３６１度（０１３６１） ３﹒７７元 無升跌

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（ｈｃ）

