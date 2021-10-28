【大國博弈】商務部：ＷＴＯ成員在審議會議對中國貿易政策提關注

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》世貿組織（ＷＴＯ）第八次對華貿易政策

審議１０月２０日和２２日以視頻方式舉行，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文在發布

會表示，貿易政策審議是與談判和爭端解決機制並列的世貿組織三大功能之一。儘管目前談判和

爭端解決機制兩大功能遇到了一些困難，但貿易政策審議功能還在正常運轉。中國對這三大功能

都非常重視。審議機制在確保成員貿易政策透明度、指出問題、避免誤解、避免未來的貿易爭端

、促進多邊貿易體制平穩運行方面發揮著重要作用。

王受文表示，審議會議是一個很好的溝通和交流平台，成員可以在此坦誠交流。此次審議會

上，成員對中國經貿政策也提出了一些關注，比如「一帶一路」倡議、透明度、知識產權保護、

政府採購、國有企業、產能過剩、雙循環、貿易順差等，中方通過現場發言和書面答復形式對這

些關注進行了解釋和澄清，幫助成員了解中方有關政策。

總體上，世貿組織對中國貿易政策審議有以下幾個特點：一是接受審議次數多。二是成員對

中方提出的問題數量多。其他成員對我們提出的問題屢創審議之最。三是中方參與審議的部門多

。

據《路透》早前引述消息人士表示，ＷＴＯ爭端解決機構（ＤＳＢ）正式設立小組，審視中

國對從澳洲進口葡萄酒徵收關稅的措施。

