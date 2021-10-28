【大國博弈】商務部：中國願意通過自主方式進一步擴大外資准入

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》今年是中國加入世界貿易組織（ＷＴＯ）

２０周年，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文在今日的發布會上表示，中國已經完全履

行ＷＴＯ關於投資的協定要求，而且中國投資准入的開放步伐是很大的，中國願意通過自主的方

式進一步擴大外資准入機會，也願意通過雙邊投資協定、自貿協定，或者在ＷＴＯ中就投資議題

進行談判，不過，有些成員對中國提出一些關注或期待可能已經超出了ＷＴＯ規定，若以這些超

出的規定來說，中國沒有履行ＷＴＯ義務。他強調，超過世貿組織範圍內的這些要求，是不合適

的。

他指出，有些領域還是禁止或者限制外資，是因為ＷＴＯ沒有相關規定，而且很多國家都有

類似這樣的禁止或者限制，中國也希望有一些禁止和限制能夠取消，「但是這就需要ＷＴＯ進行

談判，或者我們需要談雙邊的投資協定。」



＊要求履行高標準自貿協定的知識產權保護規定，不合適＊



王受文又指，中國已經提出正式申請加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（ＣＰＴＰＰ）

，ＣＰＴＰＰ對投資規定的標準是很高的。「中國願意通過這些渠道來處理。如果說中國現在的

投資限制違背了ＷＴＯ的規定，這是不公平的、不合理的。」

另外，在知識產權方面，ＷＴＯ知識產權協定的規定和一些自貿協定關於知識產權的規定是

相差很多的，「如果在ＷＴＯ要求中國履行一些高標準自貿協定的知識產權保護規定，這顯然是

不合適的。」

他表示，在貨物領域中國當初承諾貨物關稅要降到９﹒８％，而目前中國進口關稅總水平只

有７﹒４％，低於所有發展中成員，接近發達成員水平。加入世貿之時中國進口關稅是１５﹒３

％。

而且ＷＴＯ爭端解決機制之前作出的針對具體案件的裁決，中國都嚴格執行，「沒有出現一

起因為中國不接受ＷＴＯ裁決而被起訴方申請報復的情況。」



＊國有企業沒有享受特殊待遇＊



對於中國是否應該放棄享受發展中成員特殊與差別待遇，王受文重申，中國作為一個發展中

國家的國際地位並沒有變化，而且中國在加入世貿時候實際上享受到的特殊與差別待遇比其他發

展中成員要少。

「在未來的談判中，我們作為負責任的大國和最大的發展中國家，仍然會堅持權利和義務相

平衡，根據我們自身經濟發展的水平和能力，務實處理特殊與差別待遇，」王受文稱。

關於中國國有企業是否享受特殊待遇的問題，王受文重申，中國的國有企業是「自主經營、

自負盈虧、自我約束、自我發展」的獨立市場主體，和其他所有制企業一樣，公平參與市場競爭

，沒有享受特殊待遇。

