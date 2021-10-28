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即市新聞

28/10/2021 12:45

《午市前瞻》期指結算日料淡友湧現，２３７００點水平或有支持

　　《經濟通通訊社２８日專訊》恒生指數半日收市報２５６０４，跌２３點或０﹒０９％，主
板成交７４２﹒６５億元。恒生中國企業指數報９０６１，跌３２點或０﹒３６％。恒生科技指
數報６４５９，升１８點或０﹒２８％。

＊羅尚沛：料李寧配股影響不大，仍可繼續持有＊

　　今天（２８日）是港股期指結算日，惟早段表現較一般。中國銀河國際證業務發展董事羅尚
沛向《經濟通通訊社》表示，恒指早前未能突破２６５００點水平，交投亦較淡靜，隨之調頭向
下。他續指，１０月份市場未見有太多「淡友」，惟料在期指結算日起，「淡友」會湧現沽貨。
即使今天重磅藍籌阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）及美團（０３６９０）開市表
現稍為改善，接下來大市未能反彈的話，仍有很大機會繼續乏力，短期走勢不太樂觀。他預計，
恒指在２６５００點水平會有阻力，下試２３７００點水平料有支持。
　　李寧（０２３３１）公布以先舊後新方式配售１﹒２億股，佔擴大股本４﹒５９％，每股作
價８７﹒５０元比上日收市價折讓８﹒０９％，集資淨額１０４﹒３億元，股價低開逾６％。羅
尚沛認為，今次配股規模不大，而李寧本身有充裕資金，配股或意味未來有潛在收購行動，投資
者無急於離場。他續指，李寧屬國營品牌，是行內強勢股票，加上北京冬奧效應，等待市場消化
配股消息後，或有機會反彈，投資者仍可繼續持有。（ｅｒ）

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