【北水炒Ｄ乜】淨流入４﹒６億人幣，強托李寧沽港交所

《經濟通通訊社２８日專訊》恒指高開１９點，報２５６４８點。最高升１０７點報
２５７３６點，最低跌１５５點報２５４７３點。恒指收報２５５５５點，跌７３點或０﹒２８
％。
按額度計算，北水全日淨流入４﹒６億元人民幣。李寧（０２３３１）、華潤電力
（００８３６）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是香港交易所（００３８８）、
小米集團（０１８１０）、東岳集團（００１８９）。
主板成交１２９３﹒１１億元增加７﹒１％。其中港股通成交２３６﹒６億元，佔總成交
１８﹒３％。
＊李寧折讓８％配股集資１０４億＊
李寧公布以先舊後新方式配售１﹒２億股，佔擴大股本４﹒５９％，每股作價８７﹒５０元
比上日收市價折讓８﹒０９％，集資淨額１０４﹒３億元，用作：（１）投資於新推出品類；
（２）國際擴張；（３）投資於重組基礎設施及進一步提升供應鏈系統；（４）機會出現時作未
來業務投資；（５）品牌建設及（６）一般營運資金。李寧跌８﹒１９％報８７﹒４元，北水淨
買入５﹒５億元。
另外，華潤電力升２﹒５８％報２０﹒２５元，北水淨買入４﹒２億元。中國移動升０﹒
２１％報４８﹒８５元，北水淨買入２﹒７億元。香港交易所跌１﹒５２％報４６７﹒６元，北
水淨賣出２﹒８億元。小米集團跌０﹒２３％報２１﹒８５元，北水淨賣出１﹒８億元。東岳集
團跌４﹒７％報１７﹒４４元，北水淨賣出１﹒５億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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李寧 （０２３３１） ５﹒５１
華潤電力 （００８３６） ４﹒１８
中國移動 （００９４１） ２﹒７１
創維集團 （００７５１） １﹒２７
中國海洋石油 （００８８３） １﹒０８
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沽出最多港股
＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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香港交易所 （００３８８） －２﹒８１
小米集團 （０１８１０） －１﹒８１
東岳集團 （００１８９） －１﹒５４
中國神華 （０１０８８） －１﹒００
美團 （０３６９０） －０﹒５９
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