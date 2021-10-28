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即市新聞

28/10/2021 15:28

《美元走勢－羅明立》歐元等待突破，向下機會仍然較大

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１３﹒５５　１１３﹒８６　１１３﹒５０
　　歐元╱美元　１﹒１６０５　１﹒１６１０　１﹒１５９０
　　英鎊╱美元　１﹒３７４１　１﹒３７４７　１﹒３７２２
　　美元╱瑞郎　０﹒９１８５　０﹒９１９０　０﹒９１７３
　　美元╱港元　７﹒７７７３　７﹒７７８５　７﹒７７５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》美國９月耐用品訂單初值按月下降０﹒４％，１０年期國債孳息率回落至１﹒
５５％附近。市場仍預計美聯儲將很快會減少買債，但長短債券收益率曲線趨平，市場開始有憂
慮滯帳的聲音。美匯指數繼續受制於９４關口，維持窄幅波動。
　　加拿大央行昨晚（２７日）議息後意外宣布本月底結束ＱＥ，轉為再投資。央行預期通脹會
升至４﹒８％，經濟產出缺口最早將於２０２２年第二季度得到解決。市場預計加拿大央行最快
將在明年４月份加息，比之前的估計為早。消息刺激加元曾經升至１﹒２３兌１美元，其後升幅
收窄，油價回軟可能暫時削弱加元的上升動力，但非美貨幣當中，加元應仍然會較強勢，１﹒
２４５０附近買加元較合適。　
　　日本央行今日（２８日）議息後維持利率不變，並下調經濟增長及通脹預測。市場反應平靜
，估計日圓整固後仍然有下試１１５兌１美元的風險。今日稍後歐洲央行亦會議息，估計會維持
利率不變，央行亦不大可能發出鷹派言論，歐元在１﹒１５８０╱１﹒１６３０之間波動，等待
突破，向下機會仍然較大。
　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１６１０　１﹒１５２０　１﹒１６３０
　　美元兌日圓　沽出日圓　１１３﹒２０　１１４﹒２０　１１２﹒８０
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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