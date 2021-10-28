《美元走勢－羅明立》歐元等待突破，向下機會仍然較大

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１３﹒５５ １１３﹒８６ １１３﹒５０

歐元╱美元 １﹒１６０５ １﹒１６１０ １﹒１５９０

英鎊╱美元 １﹒３７４１ １﹒３７４７ １﹒３７２２

美元╱瑞郎 ０﹒９１８５ ０﹒９１９０ ０﹒９１７３

美元╱港元 ７﹒７７７３ ７﹒７７８５ ７﹒７７５７

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《美元走勢》美國９月耐用品訂單初值按月下降０﹒４％，１０年期國債孳息率回落至１﹒

５５％附近。市場仍預計美聯儲將很快會減少買債，但長短債券收益率曲線趨平，市場開始有憂

慮滯帳的聲音。美匯指數繼續受制於９４關口，維持窄幅波動。

加拿大央行昨晚（２７日）議息後意外宣布本月底結束ＱＥ，轉為再投資。央行預期通脹會

升至４﹒８％，經濟產出缺口最早將於２０２２年第二季度得到解決。市場預計加拿大央行最快

將在明年４月份加息，比之前的估計為早。消息刺激加元曾經升至１﹒２３兌１美元，其後升幅

收窄，油價回軟可能暫時削弱加元的上升動力，但非美貨幣當中，加元應仍然會較強勢，１﹒

２４５０附近買加元較合適。

日本央行今日（２８日）議息後維持利率不變，並下調經濟增長及通脹預測。市場反應平靜

，估計日圓整固後仍然有下試１１５兌１美元的風險。今日稍後歐洲央行亦會議息，估計會維持

利率不變，央行亦不大可能發出鷹派言論，歐元在１﹒１５８０╱１﹒１６３０之間波動，等待

突破，向下機會仍然較大。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１６１０ １﹒１５２０ １﹒１６３０

美元兌日圓 沽出日圓 １１３﹒２０ １１４﹒２０ １１２﹒８０

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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