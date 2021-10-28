【地皮截標】港鐵東涌配電站項目暫收３份標書，長實新地等入標

《經濟通通訊社２８日專訊》港鐵（０００６６）東涌牽引配電站物業發展項目今日截標。
據現場所見，截至中午１２點，暫收３份標書，長實（０１１１３）獨資入標，另新地
（０００１６）、華懋亦有份入標。
該項目位於東涌文東路及毗鄰東涌北公園，其住宅樓面面積上限約９３﹒９６萬平方呎，預
計可提供１４００至１８００個住宅單位。綜合市場估計，料每呎樓面地價約６０００至
８０００元，總值約５６﹒３７億至７５﹒１７億元。（ｓｌ）
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