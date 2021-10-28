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28/10/2021 10:19

【恒大困局】外電：恒大準備與境外債權人談判

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，代表中國恒大（０３３３３）
與一組離岸債券持有人的顧問已簽署保密協議，為潛在談判作準備。自９月中旬以來，債權人一
直試圖與恒大接觸，致函詢問該公司情況，並尋求管理層保證不會在討論債務解決方案時出售離
岸資產。
　　消息人士透露，恒大顧問Ｈｏｕｌｉｈａｎ　Ｌｏｋｅｙ　Ｉｎｃ﹒和鍾港資本與離岸債券
持有人顧問Ｍｏｅｌｉｓ　＆　Ｃｏ﹒和Ｋｉｒｋｌａｎｄ　＆　Ｅｌｌｉｓ簽署了保密協議，
為潛在的談判作準備，債券持有人顧問正尋求與恒大交流信息，包括各類項目狀態、流動性和資
產估值。
　　報道指，恒大須在３０天的寬限期於周五截止前支付９月２９日到期的４５１７萬美元債券
利息。恒大上周避免了對一筆更大規模的利息支付違約，在周六截止日期到來前幾天匯出了資金
。該公司仍有１９２億美元未償付的美元債券和超過３０００億美元的負債。倘若不能在寬限期
內償還利息，可能觸發該公司部分票據的交叉違約。
　　據報，中國監管當局本周敦促開發商按時償債，並要求恒大創始人許家印拿出個人身家幫助
緩解該公司不斷深化的債務危機。據土地註冊處紀錄，許家印夫婦曾居住的香港山頂布力徑１０
號Ｂ屋本月抵押予中國建設銀行（亞洲），料可借取３億元。（ｃｌ）
　

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