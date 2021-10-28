【恒大困局】外電：恒大準備與境外債權人談判

《經濟通通訊社２８日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，代表中國恒大（０３３３３）

與一組離岸債券持有人的顧問已簽署保密協議，為潛在談判作準備。自９月中旬以來，債權人一

直試圖與恒大接觸，致函詢問該公司情況，並尋求管理層保證不會在討論債務解決方案時出售離

岸資產。

消息人士透露，恒大顧問Ｈｏｕｌｉｈａｎ Ｌｏｋｅｙ Ｉｎｃ﹒和鍾港資本與離岸債券

持有人顧問Ｍｏｅｌｉｓ ＆ Ｃｏ﹒和Ｋｉｒｋｌａｎｄ ＆ Ｅｌｌｉｓ簽署了保密協議，

為潛在的談判作準備，債券持有人顧問正尋求與恒大交流信息，包括各類項目狀態、流動性和資

產估值。

報道指，恒大須在３０天的寬限期於周五截止前支付９月２９日到期的４５１７萬美元債券

利息。恒大上周避免了對一筆更大規模的利息支付違約，在周六截止日期到來前幾天匯出了資金

。該公司仍有１９２億美元未償付的美元債券和超過３０００億美元的負債。倘若不能在寬限期

內償還利息，可能觸發該公司部分票據的交叉違約。

據報，中國監管當局本周敦促開發商按時償債，並要求恒大創始人許家印拿出個人身家幫助

緩解該公司不斷深化的債務危機。據土地註冊處紀錄，許家印夫婦曾居住的香港山頂布力徑１０

號Ｂ屋本月抵押予中國建設銀行（亞洲），料可借取３億元。（ｃｌ）



