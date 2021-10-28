【夜期時段】１１月期指報２５４１２點，跌２點，低水１４４點

《經濟通通訊社２８日專訊》是日期指結算，１１月期指在夜期時段開市報２５４３９點，
升２５點，低水１１７點，最新報２５４１２點，跌２點，低水１４４點，合約成交４９０張。
１１月國指期貨在夜期時段開市報９０２９點，升７點，低水２４點，最新報９０１８點，
跌４點，低水３５點，合約成交７００張。
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