《再戰明天》２０國集團財長會議，工交建中行等齊發業績

《經濟通通訊社２８日專訊》２０國集團（Ｇ２０）財長會議，及工交建中行等齊發業績，

料為明日市場焦點。



＊Ｇ２０財長會議＊



各國重要經濟活動方面，美國總統拜登明日在歐洲兩場重要峰會之行期間，與教宗方濟各會

面。本港時間明日６：００ｐｍ，Ｇ２０財長會議舉行。

數據方面，２９日７：３０ａｍ，日本公布９月失業率，料維持於２﹒８％。７：５０ａｍ

，日本公布９月工業生產，月率跌幅料由３﹒６％收窄至２﹒７％，年率料由８﹒８％降至０﹒

２％。８：３０ａｍ，澳洲公布第三季生產者物價指數；９月零售銷售，月率料由下滑１﹒７％

升上０﹒４％。１：００ｐｍ，日本公布９月新屋動工，年率料由７﹒５％升上７﹒９％；１０

月消費者信心指數料由３７﹒８升至４０﹒５。

４：００ｐｍ，德國公布第三季國內生產總值，季率料由１﹒６％升上２﹒２％，年率料由

９﹒４％降至２﹒５％。５：００ｐｍ，歐元區公布第三季國內生產總值，季率料由２﹒２％降

至２﹒１％，年率料由１４﹒３％降至３﹒５％；１０月消費者物價指數月率料維持於０﹒５％

，年率料由３﹒４％升上３﹒７％；１０月核心消費者物價指數年率料維持於１﹒９％。

８：３０ｐｍ，美國公布９月核心個人消費支出平減指數，月率料由０﹒３％降至０﹒２％

，年率料由３﹒６％升上３﹒７％；９月個人消費料由０﹒８％降至０﹒６％；９月個人所得料

由０﹒２％逆轉至下滑０﹒２％。９：４５ｐｍ，美國公布１０月芝加哥採購經理人指數，料由

６４﹒７降至６３﹒５。１０：００ｐｍ，美國公布１０月密歇根大學消費者信心指數，料由

７２﹒８降至７１﹒４。



＊工交建中行等齊發業績＊



本港，明日公布業績的公司有：工行（０１３９８）、中銀（０２３８８）、太保

（０２６０１）、粵投（００２７０）、交銀（０３３２８）、中行（０３９８８）、海爾智家

（０６６９０）、建行（００９３９）。（ｈｌ）

