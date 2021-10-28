農行（１２８８）第三季純利升１４％至６４４﹒３１億人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》農行（０１２８８）（滬：６０１２８８）公布，截至今年９

月底止第三季度，純利６４４﹒３１億元（人民幣．下同），按年升１４﹒０４％，基本每股收

益０﹒１６元。

期內，營業收入１７９６﹒２７億元，按年升１２﹒６６％，加權平均淨資產收益率按年升

０﹒６２個百分點至１２﹒７４％。

截至今年９月３０日止九個月，純利１８６７﹒０９億元，按年升１２﹒９３％，基本每股

收益０﹒５元，營業收入５４５８﹒８１億元，按年升９﹒３５％，加權平均淨資產收益率按年

升０﹒３６個百分點至

１２﹒１７％。

截至今年９月３０日止九個月，淨利息收入４２９７﹒１７億元，按年增長５﹒８６％。淨

利息收益率為２﹒１２％。手續費及佣金淨收入６５４﹒７６億元，按年增長６﹒５３％。營業

支出１７３２﹒８４億元，按年增長８﹒１９％。截至９月底，不良貸款餘額２５０１﹒６３億

元，比上年末增加１３０﹒５０億元；不良貸款率１﹒４８％，比上年末下降０﹒０９個百分點

。撥備覆蓋率２８８﹒０４％，比上年末上升２７﹒４個百分點。（ｂｎ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊

