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28/10/2021 16:45

農行（１２８８）第三季純利升１４％至６４４﹒３１億人幣

　　《經濟通通訊社２８日專訊》農行（０１２８８）（滬：６０１２８８）公布，截至今年９
月底止第三季度，純利６４４﹒３１億元（人民幣．下同），按年升１４﹒０４％，基本每股收
益０﹒１６元。
　　期內，營業收入１７９６﹒２７億元，按年升１２﹒６６％，加權平均淨資產收益率按年升
０﹒６２個百分點至１２﹒７４％。
　　截至今年９月３０日止九個月，純利１８６７﹒０９億元，按年升１２﹒９３％，基本每股
收益０﹒５元，營業收入５４５８﹒８１億元，按年升９﹒３５％，加權平均淨資產收益率按年
升０﹒３６個百分點至
１２﹒１７％。
　　截至今年９月３０日止九個月，淨利息收入４２９７﹒１７億元，按年增長５﹒８６％。淨
利息收益率為２﹒１２％。手續費及佣金淨收入６５４﹒７６億元，按年增長６﹒５３％。營業
支出１７３２﹒８４億元，按年增長８﹒１９％。截至９月底，不良貸款餘額２５０１﹒６３億
元，比上年末增加１３０﹒５０億元；不良貸款率１﹒４８％，比上年末下降０﹒０９個百分點
。撥備覆蓋率２８８﹒０４％，比上年末上升２７﹒４個百分點。（ｂｎ）
　
　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊

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