比亞迪（０１２１１）第三季純利跌２７﹒５％至１２﹒７億人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》比亞迪股份（０１２１１）（深：００２５９４）公布，第三

季純利按年跌２７﹒５％至約１２﹒７億元（人民幣．下同），每股收益０﹒４４元，營業收入

按年升２１﹒９８％至５４３﹒０７億元。

今年首三季，純利按年跌２８﹒４３％至約２４﹒４３億元，每股收益０﹒８５元，營業收

入按年升３８﹒２５％至１４５１﹒９２億元。（ｂｎ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

