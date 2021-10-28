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28/10/2021 15:04

【香港政情】陳寶瑩：社民連與民陣屬不同組織，不滿警方搜查滋擾

　　《經濟通通訊社２８日專訊》社民連主席陳寶瑩表示，搜查社民連辦公室，並表明是搜查有
關民陣文件，行動約一個小時，沒有帶走任何東西。她強調，社民連與民陣是兩個不同組織，警
方搜查行動造成不必要滋擾，對此感到非常不滿。
　　警方４月根據《社團條例》要求民陣提交其成員、活動及資金等資料，據了解，民陣未有依
時提交資料，警方今日採取行動，搜查與民陣相關的４個地點，包括社民連位於荔枝角泰昌工業
大廈的辦公室。（ｈｙ）（ｚｚ）

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