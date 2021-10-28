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即市新聞

28/10/2021 16:29

《小傳日記》李寧「ＣＡＰ」水價即插，雙十一前快手「笪」

　　《小傳日記》今日１０月期指最後交易日，個市都唔算好波動。平時講內房都講到悶，今日
抽幾隻個股睇吓。
　　第一隻係趁個市升番少少就配股「ＣＡＰ」水嘅李寧（０２３３１），折讓逾８巴仙配售１
﹒２億股，淨籌１０４﹒３億銀，用嚟投資喺新推出品類、國際擴張、重組基礎設施同進一步提
升供應鏈系統等。配股理由算正常。睇番截止今年六月底止半年業績，集團喺６月３０日現金及
等同現金項目（包括銀行現金及手頭現金，以及原到期日不超過三個月的定期存款）得６１﹒
０８億人仔（約７４﹒５２億港銀），所以今次集資規模都大㗎。
　　李寧今日冇咗逾８巴仙，收８７﹒４銀，係今日表現最差藍籌；安踏（０２０２０）跟跌近
１巴仙，報１２２﹒８銀。
　　快手（０１０２４）噚日收市後宣布，影星成龍正式入駐快手平台，擔任「快手溫暖大使」
，開通全球首個短視頻社交帳號，實在令人驚訝，相信中港兩地缸友都幾百感交集，隻佬今日先
升後跌，收軟逾１巴仙報１０３﹒８銀。
　　另外，工信部召開規範電商平台「雙１１」短信營銷行為行政指導會，要求電商平台要全面
自查自糾零售、唔可以未經消費者同意擅自ｓｅｎｄ廣告ｍｅｓｓａｇｅｓ。阿里
（０９９８８）微升７格，報１６５﹒２銀；京東集團（０９６１８）平收。請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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