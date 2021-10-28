《小傳日記》李寧「ＣＡＰ」水價即插，雙十一前快手「笪」

《小傳日記》今日１０月期指最後交易日，個市都唔算好波動。平時講內房都講到悶，今日

抽幾隻個股睇吓。

第一隻係趁個市升番少少就配股「ＣＡＰ」水嘅李寧（０２３３１），折讓逾８巴仙配售１

﹒２億股，淨籌１０４﹒３億銀，用嚟投資喺新推出品類、國際擴張、重組基礎設施同進一步提

升供應鏈系統等。配股理由算正常。睇番截止今年六月底止半年業績，集團喺６月３０日現金及

等同現金項目（包括銀行現金及手頭現金，以及原到期日不超過三個月的定期存款）得６１﹒

０８億人仔（約７４﹒５２億港銀），所以今次集資規模都大㗎。

李寧今日冇咗逾８巴仙，收８７﹒４銀，係今日表現最差藍籌；安踏（０２０２０）跟跌近

１巴仙，報１２２﹒８銀。

快手（０１０２４）噚日收市後宣布，影星成龍正式入駐快手平台，擔任「快手溫暖大使」

，開通全球首個短視頻社交帳號，實在令人驚訝，相信中港兩地缸友都幾百感交集，隻佬今日先

升後跌，收軟逾１巴仙報１０３﹒８銀。

另外，工信部召開規範電商平台「雙１１」短信營銷行為行政指導會，要求電商平台要全面

自查自糾零售、唔可以未經消費者同意擅自ｓｅｎｄ廣告ｍｅｓｓａｇｅｓ。阿里

（０９９８８）微升７格，報１６５﹒２銀；京東集團（０９６１８）平收。請請！



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