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28/10/2021 11:13

《真知灼見－溫灼培》市場估加拿大２０２２年３月加息

　　《真知灼見》於昨晚議息會，加央行雖維持其息率於０﹒２５％水平不變，但就宣布停止進
一步量寬行動。原先，市場估計加央行只會從每周２０億加元買債金額中降至１０億。換言之，
今次加央行的行動是較市場預期更為激進。加央行解釋，面對高能源價格及供應瓶頸問題，估計
通脹將有機會一直維持高企至明年大部分日子，所以有需要作較大幅度收緊貨幣政策。至於在加
息的預期上，加央行指有需要提前。如要給予一個較準確時間，加央行認為加息日子會在
２０２２年４月至９月期間發生。這時間表明顯較過去加央行所指到２０２２年下半年才有機會
加息要早。
　　不過，如按加元利率期貨價格變化顯示，現市場估計，到明年３月加央行加息已是市場共識
。議息會後加元匯價未見太大變化，今早（２８日）於亞洲市場維持於１﹒２３６１兌１美元。
始終對於加央行的動作市場多少早有所料，所以未見帶來太大影響。
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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