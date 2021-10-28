《講股論勢－鄭廣復》淡友或借聯儲局之刃殺牛

《講股論勢》昨天恒指裂口低開低走，打破了之前五個交易日的橫行形態，同時亦失守１０

日移動平均線（２５８２４﹒１４）。根據經濟通ＨＶ２報價系統，目前恒指熊證收回價重貨區

介乎２６５００至２６５９９點，惟１０月份高位是１０月２６日所做的２６２３４﹒９４點，

是在橫行區最後一天產生的，但當天最終以陰燭收市，甚有殺熊味道，之後又未乘勢衝破

２６５００至２６５９９點的熊證收回價重貨區，未能改變今年６月以來的一浪低於一浪形態。

從時間上來看，或許與下周二、三聯儲局公布議息結果有關，因為ＦＯＭＣ宣布縮減資產購

買規模幾無懸念，且又臨近期指結算，誰個還會推高指數「被獲利」？現時恒指牛證收回價重貨

區在２５１００至２５１９９點，與今天的低位２５４７３﹒１６點相差約３００點。此情此景

，再根據近月恒指的走勢推斷，明天至下周初，重貨區牛證被收回的可能性極高。要打破下跌形

態，恒指必須升破本周二的高位２６２３４﹒９４點，如能突破這個橫行區頂部，甚至是１００

日移動平均線（２６４９５﹒７２）收市，則向上突破訊號更強。



＊李寧頭肩頂向下＊



長期盤踞最多北水淨流入榜首的騰訊（００７００）終被取代，近期最多北水對象飄忽不定

，昨天兗煤（０１１７１）以一個馬鼻跑贏快手（０１０２４），但金額只有１億餘元的小數，

今日港股平均升幅最大的行業類別之中，媒體股居然排第二，過去的主力炒作類別如半導體、醫

療、科技、運輸、新能源等則仍未扭轉跌勢。近期恒指可以一日幾次「巴黎鐵塔反轉再反轉」，

明顯反映大市缺乏主要動力（不論向上或向上），簡言之就是無方向！

今日叫做拖累大市下跌的是李寧（０２３３１）及匯控（００００５），兩者合計拖累恒指跌近

７０點。李寧以先舊後新方式配售１﹒２億股，佔擴大後股本４﹒５９％，每股作價８７﹒５０

元，較上日收市價折讓８﹒０９％，集資淨額１０４﹒３億元。集資所得用作投資新推出品類、

國際擴張，以及重組基礎設施及提升供應鏈系統，亦會用於品牌建設及作為一般營運資金，同時

亦為未來業務投資作準備。配股完成後，主要股東非凡中國（０８０３２）在李寧的持股由１０

﹒８７％攤薄至１０﹒３７％。李寧股價裂口低開，初段低見配股價８７﹒５０元後反彈，惟最

終收於８７﹒４０元。技術上，李寧日線圖呈頭肩頂形態，９８元為強阻力位，短期內進一步下

試７５元的可能性增加。



＊匯控回購難敵跌市＊



至於匯控，繼本周二（２６日）在倫敦回購２６１﹒２萬股普通股後，昨日（２７日）再向摩根

士丹利購入約２６４﹒８萬股普通股以作註銷，每股作價４﹒４２６至４﹒４８英鎊，總值

１１７９﹒５４萬英鎊（約１﹒２６億港元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。然

而，回購股份未能支持匯控股價，今天仍難避免裂口低開局面，雖然早段跌至全日低位４６﹒５

元後持續反彈，惟從小時圖觀察，走勢明顯呈下降旗形，而且今天的日線圖形態是９月２１日低

見３８﹒３元後展開上升浪以來首個轉跌訊號，故有理由相信，匯控短期將進一步下試低位，暫

以４４元為首個重要支持，但日線圖走勢亦有可能在５０元水平形成雙頂形態，如此，下試３８

﹒３元的可能性不能抹煞。《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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