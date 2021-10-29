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29/10/2021 13:52

《缸邊麗評－熊麗萍》監管疊加主業難轉好，國壽平保不是寶

　　《缸邊麗評》內險股第三季業績普遍較上半年遜色。整體上，均面對核心保險業務的經營環
境欠佳所影響；而投資收益的表現雖各異惟遜於上半年；內險股暫仍欠投資吸引力。
　　兩隻焦點內險股－－平安保險（０２３１８）及中國人壽（０２６２８）第三季純利分別下
跌３１﹒２％及５４％，而首三季純利則分別為下跌２０﹒８％及增長３％。雖然兩者盈利有不
同，但同樣在核心業務方面，正面對內地監管機構對保險產品的改革仍未完成，利潤率較高的長
期保障型保險產品銷售下降；而在政策指導下，目前繼續以儲蓄型保險品銷售為主，拖低整體毛
利率，加上保險銷集團隊收縮，影響新業務價值增長，這亦預示未來保險收入增長受負面影響。
　
＊平保國壽面對同樣問題＊
　　　　
　　按剛公布的業績數字，平保於今年９月底代理人數降至７０萬人，較６月底再減少兩成（較
去年同則減少３２％）；中國人壽面對同樣問題，於今年９月底代理人數為１０５﹒２萬人，較
６月底減少１４％，從內險企業人解說了這個現象與內地經濟模式及從業員心態有關，保險從業
員需要較多時間與客戶見面溝通，解釋產品內容，才可望有保單生意落實。反之，目前在互聯網
平台不同層面也有就業或業務機會，令保險銷售人員及保費收入流失。
　　　平安保險及中國人壽今年首三季新業務價值分別下跌１７﹒８％及１９﹒６％，而平保在
業績公布後亦下調指引，將新業務價值增長由正數轉為負數，顯示短期的經營環境難有改善，而
監管機構對保險產品的調整仍未完成，保費收入難有突破。
　
＊未宜隨便入市＊
　
　　保險企業盈利的另一主要來源是投資收益。平保一直以來的投資表現優於中國人壽，但今年
以來卻出現相反情況，今年首三季平保投資收益率為３﹒７％，較上半年高０﹒２個百分點；中
國人壽則為５﹒２５％，較上半年下跌０﹒４４個百分點，這主要因為平保受內房債影響，集團
上半年為內房華夏幸福投資撥備近３６０億元人民幣，而目前華夏幸福明年４月到期的債券巿場
報價約３０左右，而平保受內房債的影響仍未明朗。
　　雖然股價早前或已大致反映利淡因素，惟股價在反彈過後料趨反覆，加上主業仍欠動力，內
險股未宜隨便入巿。《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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