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28/10/2021 08:00

《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：緩稅兩千億助中小微企業紓困

　　《經濟通通訊社２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

三季度全國規上工業企業利潤同比增１４﹒３％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局２７日公布，三季度，全國規模以上工業企業利潤同比增長１４﹒３％，繼續保持兩
位數增長；兩年平均增長１５﹒１％，增速比二季度略有回落，總體保持良好增勢。

投行熱身北交所業務新賽道
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在北交所宣布設立後，券商快速響應，加大激勵考核、強化組織保障、壯大團隊配備、明確任務
指標，積極「備戰」北交所相關業務。

前三季公募基金盈利逾４０００億元
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１０月２７日，公募基金三季報披露完畢。天相投顧數據顯示，前三季度各類公募基金整體盈利
逾４０００億元人民幣。


《上海證券報》

國常會：緩稅兩千億助力中小微企業紓困
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２７日召開的國務院常務會議決定，對製造業中小微企業等實施階段性稅收緩繳措施，進一步加
大助企紓困力度；延長境外投資者投資境內債券市場稅收優惠政策，促進對外開放和吸引外資。

三季度工業企業利潤保持良好增勢
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局昨日公布，１至９月，全國規模以上工業企業利潤同比增長４４﹒７％，兩年平均增
長１８﹒８％，數據繼續保持兩位數增長，工業企業利潤保持良好增勢。

精選層公司三季報彰顯制度改革優勢
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
自１０月２０日以來，新三板精選層公司陸續披露三季報。截至昨日，有３０家精選層公司公布
前三季度業績，全部實現盈利。


《證券時報》

國常會部署實施階段性稅收緩繳措施
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院總理李克強２７日主持召開國務院常務會議，部署對製造業中小微企業等實施階段性稅收
緩繳措施，進一步加大助企紓困力度；決定延長境外投資者投資境內債券市場稅收優惠政策，促
進對外開放和吸引外資。

中國應對氣候變化的政策與行動白皮書發表
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院新聞辦２７日發表《中國應對氣候變化的政策與行動》白皮書並指出，作為世界上最大的
發展中國家，中國實施一系列應對氣候變化戰略、措施和行動，參與全球氣候治理，應對氣候變
化取得了積極成效。

菜價季節性上漲難以推升ＣＰＩ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
受特殊天氣、菜價周期性特點和運輸成本增加等多因素疊加作用，近期蔬菜價格漲多跌少。不過
，近期隨著蔬菜生產逐漸恢復，部分品種價格已回落。（ｌｃ）

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