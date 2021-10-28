《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：緩稅兩千億助中小微企業紓困

《經濟通通訊社２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



三季度全國規上工業企業利潤同比增１４﹒３％

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國家統計局２７日公布，三季度，全國規模以上工業企業利潤同比增長１４﹒３％，繼續保持兩

位數增長；兩年平均增長１５﹒１％，增速比二季度略有回落，總體保持良好增勢。



投行熱身北交所業務新賽道

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在北交所宣布設立後，券商快速響應，加大激勵考核、強化組織保障、壯大團隊配備、明確任務

指標，積極「備戰」北交所相關業務。



前三季公募基金盈利逾４０００億元

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１０月２７日，公募基金三季報披露完畢。天相投顧數據顯示，前三季度各類公募基金整體盈利

逾４０００億元人民幣。





《上海證券報》



國常會：緩稅兩千億助力中小微企業紓困

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２７日召開的國務院常務會議決定，對製造業中小微企業等實施階段性稅收緩繳措施，進一步加

大助企紓困力度；延長境外投資者投資境內債券市場稅收優惠政策，促進對外開放和吸引外資。



三季度工業企業利潤保持良好增勢

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國家統計局昨日公布，１至９月，全國規模以上工業企業利潤同比增長４４﹒７％，兩年平均增

長１８﹒８％，數據繼續保持兩位數增長，工業企業利潤保持良好增勢。



精選層公司三季報彰顯制度改革優勢

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自１０月２０日以來，新三板精選層公司陸續披露三季報。截至昨日，有３０家精選層公司公布

前三季度業績，全部實現盈利。





《證券時報》



國常會部署實施階段性稅收緩繳措施

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國務院總理李克強２７日主持召開國務院常務會議，部署對製造業中小微企業等實施階段性稅收

緩繳措施，進一步加大助企紓困力度；決定延長境外投資者投資境內債券市場稅收優惠政策，促

進對外開放和吸引外資。



中國應對氣候變化的政策與行動白皮書發表

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國務院新聞辦２７日發表《中國應對氣候變化的政策與行動》白皮書並指出，作為世界上最大的

發展中國家，中國實施一系列應對氣候變化戰略、措施和行動，參與全球氣候治理，應對氣候變

化取得了積極成效。



菜價季節性上漲難以推升ＣＰＩ

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受特殊天氣、菜價周期性特點和運輸成本增加等多因素疊加作用，近期蔬菜價格漲多跌少。不過

，近期隨著蔬菜生產逐漸恢復，部分品種價格已回落。（ｌｃ）

