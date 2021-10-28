《鍾之日記》投資失利平保插，中港魚缸三連跌

《鍾之日記》１０月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美企最新業績表現參差，加上美債息曲線趨平，隔晚美股高開低走，道指連升四日後首度下

跌，加上Ａ股續受壓，香江魚缸期指結算日先高後低，連跌三日。恒指高開１９點，甫開曾彈

１０７點，見２５７３６點半日高，之後復受壓。午後曾挫１５５點，見２５４７３點，續創

１０月１９日以來新低。最終報２５５５５點，跌７３點或跌０﹒２８％，連跌三日；主板成交

１２９３﹒１１億元。國企指數報９０５２，跌４１點或跌０﹒４５％。恒生科技指數報

６４４５，升３點或升０﹒０６％。

外電報道中國監管要求部分持有大量美元債的房地產企業對其還款風險進行評估，在周二召

集多家房企召開的會議上，有企業提出貸款展期和延長償還期等外債重組的建議。今早市場即傳

出中國恒大（０３３３３）將與境外債權人談判，恒大股價午後跌幅擴大，一度低見２﹒３８元

，插６﹒３％，收市跌逾半成。

李寧（０２３３１）折讓８％配股籌逾百億，收市跌８﹒２％報８７﹒４元，失守８７﹒５

元之配股價，為全日表現最差藍籌。



＊滬指三連跌惟交投暢旺＊



煤炭、石油板塊再遭重創，帶動滬綜指連續第三日下跌，滬綜指全日收跌１﹒２３％，報

３５１８﹒４２點，盤中低見３５０９﹒４９點，刷新２個月新低；深成指全日跌１﹒０３％，

創業板指軟０﹒９２％。

國務院常務會議部署對製造業中小微企業等實施階段性稅收緩繳措施，預計緩稅２０００億

元（人民幣．下同）左右，對煤電、供熱企業今年四季度實現的稅款實施緩繳，預計緩稅總額

１７０億元左右。

人民銀行連續４日逆回購２０００億元，淨投放１０００億元，不過降準預期則相應下降。

恐慌情緒帶動交投，兩市全日成交１１０７７億元，按日增２﹒９％，至一個月新高，連續第五

日成交過萬億。

瑞信發表亞太區股票策略報告指出，雖然部分市場人士已對中國市場改觀，但該行對中國股

票仍保持「減持」倉位，因政策未見支持，該行預計中國的政策將保持穩定而非寬鬆。



＊平保投資失利，上季純利縮水三成＊



中國平安（０２３１８）公布，截至今年９月３０日止首三季純利８１６﹒３８億元人民幣

，按年大跌２０﹒８％，保險主業表現亦疲軟，第三季首年保費大跌２３﹒９％至２７１﹒０８

億元人民幣，該行指新業務價值下跌因代理人數量下跌。

平保解釋，其有份入股的內地發展商華夏幸福（滬：６００３４０）發生債務違約，是集團

純利下跌的主要原因。不過值得留意的是，平保第三季集團淨利僅２３６﹒３３億元人幣，同比

下降３１﹒２％，集團指主要由於壽險資金投資受資本市場波動影響，而平保對華夏幸福的撥備

在今季並無重大變化。

平保現價跌２﹒４％；同業人保（０１３３９）跌２﹒８％，財險（０２３２８）跌２﹒３

％，新華保險（０１３３６）跌０﹒８％，國壽（０２６２８）跌０﹒７％，太保

（０２６０１）則升０﹒２％。



＊商品價格插水，資源股捱沽＊



商品價格踏入１０月表現麻麻，其中上海期銅連跌八個交易日，動力煤期貨亦錄六連跌，期

鋁則錄三連跌，螺紋鋼也連跌第二日，資源股當然難逃一跌，當中以俄鋁（００４８６）最慘情

，連跌２日再挫７﹒１％；鋁業股中鋁（０２６００）連跌３日，跌５﹒６％；宏橋

（０１３７８）跌５﹒４％。銅礦股洛陽鉬業（０３９９３）首９個月盈利漲１﹒２倍，但股價

插７﹒７％；紫金（０２８９９）挫４％；江銅（００３５８）挫５﹒４％；五礦資源

（０１２０８）跌４﹒６％。

煤市壞消息浪接浪，據報國家發改委價格司明確動力煤限價細節，基準價為每噸４４０元（

含稅），最高上浮幅度２０％，即每噸５２８元。至於動力煤再度跌停，更逼近每噸一千元大關

，最新造１０３３﹒８元，插９﹒７％，比上周二歷史高位１９８２元人幣，大跌４７﹒８％。

煤炭股方面，中煤能源（０１８９８）首三季盈利增１﹒８倍，股價插５﹒１％；兗煤

（０１１７１）挫３﹒８％；不過神華（０１０８８）逆市升０﹒８％。





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