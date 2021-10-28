《投資心得－潘鐵珊》阿里未來收入持續在客戶及產業端趨多元化

《投資心得》阿里巴巴（０９９８８）截至今年６月３０日止，錄得季度總收入達２０５７

﹒４億元人民幣，比去年同期增３４％；而非公認會計準則淨利潤為４３４﹒４億元人民幣，同

比增長１０％，繼續有所增長。集團有穩定的利潤增長，加上充足現金流令其在未來能繼續強化

核心業務，有利長線上的增長。



＊阿里雲領先亞太區市場，雲原生數據庫ＡｎａｌｙｔｉｃＤＢ應用廣泛＊



雲計算方面，展望未來的收入將會持續在客戶及產業端趨向更多元化。阿里雲作為國內最大

的公有雲服務供應商，在亞太地區的市場地位亦屬領先。公有雲收入、混合雲收入以及來自每位

客戶的平均收入等數字均錄得增長，顯示勢頭持續。集團的雲原生數據倉庫ＡｎａｌｙｔｉｃＤ

Ｂ被國際事務處理性能委員會評為全球最快的即時數據庫方案，並能廣泛應用於電商、金融、物

流、公共交通及娛樂等行業，故後續增長值得期待。



＊電商平台偏遠地區用戶增加，後疫情時代滿足消費者喜好＊



此外，在核心業務的電商平台方面，集團來自偏遠地區的新用戶和消費者數不斷增加，反映

其擴大商品供給以滿足多元化需求的策略有效；集團促進企業實行數字化轉型，提升其運營效率

。而疫情亦成為推手之一，國際差旅受限制令線上購物增加，同時令商家加速走向線上；在國內

的後疫情時代，消費者的喜好亦不斷變化，集團亦成功將它們辨識及滿足，成功擴大並豐富其消

費者基礎。集團將增加的利潤及額外資本用於戰略投資，以進入新的潛在市場，提升消費者體驗

以及為股東創造價值。可考慮於現價買入，上望１７１元，跌穿１４４元止蝕。《香港股票分析

師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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