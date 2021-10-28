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28/10/2021 08:42

【國務會議】李克強：中小微企緩稅２千億，煤電供熱緩稅１７０億

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國務院總理李克強２７日主持召開國務院
常務會議，部署對製造業中小微企業等實施階段性稅收緩繳措施，預計緩稅２０００億元左右。
對煤電、供熱企業今年四季度實現的稅款實施緩繳，預計緩稅總額１７０億元左右。
　　會議決定，對今年四季度製造業中小微企業實現的企業所得稅和國內增值稅、國內消費稅及
隨其附徵的城市建設維護稅，以及個體工商戶、個人獨資和合伙企業繳納的個人所得稅（不含其
代扣代繳的個人所得稅）實行階段性稅收緩繳。其中，對年銷售收入２０００萬元以下的製造業
小微企業（含個體工商戶），其實現的稅款全部緩稅﹔
　　對年銷售收入２０００萬元至４億元的製造業中型企業，實現的稅款按５０％緩稅，特殊困
難企業可依法特別申請全部緩稅。緩稅自今年１１月１日起實施，至明年１月申報期結束，預計
可為製造業中小微企業緩稅２０００億元左右。

＊緩稅措施延期繳納時間最長為３個月＊

　　另外，為紓解煤電、供熱企業經營困難，對其今年四季度實現的稅款實施緩繳，預計緩稅總
額１７０億元左右。上述緩稅措施延期繳納時間最長為３個月。
　　會議要求，各地各相關部門要簡化緩稅事項辦理流程，加快辦理進度，加強政策宣介解讀，
確保惠企政策精準直達快享，嚴防不符合條件的企業騙取享受緩稅政策。各省級財政要做好對市
縣財政的轉移支付安排，確保緩稅政策落實和基層保工資、保運轉、保基本民生不受影響。同時
，面對嚴峻復雜的國內外形勢，要抓緊研究下一步對市場主體的規模性減稅政策，適時有針對性
加強宏觀預調微調，回應市場主體關切。

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