【解決電荒】發改委召開會議研究對煤炭價格實施干預具體措施

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國家發展改革委價格司召集中國煤炭工業
協會和部分重點煤炭企業召開會議，專題研究對煤炭價格實施干預的具體措施。
會議重點討論了對煤炭價格進行乾預的相關措施，包括干預範圍、干預方式、價格水平、實
施時間，以及保障措施等具體問題。
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