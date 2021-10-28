【解決電荒】發改委召開會議研究對煤炭價格實施干預具體措施

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國家發展改革委價格司召集中國煤炭工業

協會和部分重點煤炭企業召開會議，專題研究對煤炭價格實施干預的具體措施。

會議重點討論了對煤炭價格進行乾預的相關措施，包括干預範圍、干預方式、價格水平、實

施時間，以及保障措施等具體問題。

